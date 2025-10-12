Se trataba de la última fecha de la zona regular y el conjunto rosado ganó 4 a 0 mientras que el 10 convirtió en dos oportunidades además de realizar una asistencia.

Es por eso que el técnico argentino se refirió al respecto y dio a conocer una charla que mantuvo con Lionel Scaloni: "Es bastante sencillo: ayer antes del partido de Argentina hablé con él y me dijo que no lo iba a utilizar, lo iba a desafectar".

"Hablé con Leo para que pudiera jugar hoy (por ayer) y no hay mucho más. Ayer el técnico no tenía intención de ponerlo porque quería ver otras cosas, como lo dijo", continuó explicando el entrenador del Inter Miami.

Lionel Messi Lionel Messi y los espectadores de lujo.

"Fue una decisión de él y claramente vimos la oportunidad de que al no jugar ayer contra Venezuela podíamos utilizarlo. Leo también estaba predispuesto a hacerlo más allá de entrenar toda la semana con la Selección. Es un jugador totalmente especial, es único y más allá de no haber entrenado con nosotros ya vimos lo que hizo hoy. Nos ha ayudado a ganar, consiguió anotar, que para él era importante" contó Javier Mascherano.

Con Leo, todo es más fácil. Con Leo, todo es más fácil.

En la conferencia de prensa le preguntaron si el astro argentino iba a reincorporarse a la Selección argentina o si continuará en el Inter Miami: "No tengo la menor idea porque recién terminó el partido, nosotros tenemos domingo y lunes libre, así que todavía no hablé ni con el entrenador de la Selección ni con nadie. Después si él se comunica con nosotros o la Federación, veremos".

Para finalizar se refirió a la preparación que tendrá Messi de cara al Mundial 2026: "El año que viene me queda muy lejos. Cuidar a Leo es dejarlo jugar, él es feliz dentro de una cancha. Nosotros tratamos de ir conversándolo todo el tiempo con él. Durante la temporada cuando tuvo situaciones en las que no se sentía bien, tratamos de preservarlo. De nada nos sirve tener al mejor jugador de la historia de este deporte afuera por una lesión".