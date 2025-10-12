Demostrando que conoce el mundo River, el ídolo Millonario continúo diciendo: "Yo he vivido muchas como estas y no nací ganando. Me crié a base de adversidades y tengo argumentos para superar estas situaciones y tener esperanza. Dignamente, vengo a asumir la responsabilidad de este momento jodido".

"Yo me pongo objetivos todo el tiempo. No vine a vivir del pasado acá. Mi desafío es permanente. Esta adversidad no me va a hacer claudicar. Los objetivos que quedan están latentes", declaró Gallardo, esperanzado por lo que viene.

Ante la pregunta de qué falta, Gallardo fue contundente: "Cometemos errores, está claro, y tampoco estamos ligando demasiado. Nos patean una vez y es gol, las nuestras pegan en los palos. Pero no hay excusas en todo esto".

marcelo-gallardo-river Gallardo se mostró esperanzado en revertir el mal momento que River atraviesa.

Sobre los silbidos y la exigencia del hincha de River, El Muñeco aseguró entender todo: "Entiendo plenamente al hincha, y no hay ningún reproche para hacerle. Nos acompañaron y nos apoyaron siempre. Alientan y exigen, y está muy bien que eso suceda. Hoy estamos en la mala y hay que bancar lo que sea necesario", cerró.

River, y las opciones para clasificar a la Copa Libertadores

Dentro del enojo de los hinchas millonarios, uno de los objetivos más cuestionados es el de la clasificación a la Copa Libertadores 2026. Para lograr esto, lo cierto es que los de Núñez tienen varias opciones.

Una es la de ganar el actual Torneo Clausura, en el cual se encuentra quinto, clasificando a los playoffs de la zona B. La otra es ganando la Copa Argentina, donde se enfrentará próximamente a Independiente Rivadavia en semifinales.

Pero, si no es mediante una vuelta olímpica, River puede meterse al prestigioso torneo continental a través de la famosa tabla anual, donde se ubica actualmente tercero, por detrás de Rosario Central y Boca.