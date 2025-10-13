Si bien generalmente se lo aprecia al 13 como un número de mala suerte y tragedia, la realidad es que simboliza el final de un ciclo y el comienzo de otro. Esto quiere decir que no represente a la muerte física, sino más bien al fin de viejos patrones, ideas o situaciones, lo que nos permite dar paso a algo nuevo.

La numerología sostiene que el 13 trae la energía de la transmutación o el renacimiento. Por lo tanto, es un día especial para dejar atrás todo lo malo, incluyendo vínculos afectivos, y prepararnos para comenzar una nueva vida, con éxito, prosperidad y fortuna. Este paso lo debemos dar acompañado a los números de la suerte que le corresponden a cada signo del zodíaco, para que los resultados sean más precisos.