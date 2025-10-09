En astrología, la Luna en Tauro representa una de las fases más estables, sensuales y productivas del ciclo lunar. Este tránsito invita a los signos a bajar el ritmo, conectar con los placeres simples y encontrar belleza en la constancia. Bajo esta influencia, la astrología sugiere que lo importante no es correr, sino sostener con paciencia aquello que vale la pena mantener.
Astrología: los 4 signos bendecidos con la entrada de la Luna en Tauro
La Luna en Tauro en astrología impulsa a los signos a reencontrarse con la serenidad, el placer de lo simple y la solidez con los pies firmes en la tierra