Luna Llena en Aries: las predicciones astrológicas para los 12 signos del zodiaco

En astrología, la Luna Llena en Aries ilumina el cielo como un llamado al despertar interior. Su energía potencia la independencia, la pasión y la autenticidad de los signos, impulsándolos a tomar decisiones que reflejen su verdadero deseo. Las predicciones de esta fase lunar anuncian una ola de acción y renovación que favorece a quienes se atreven a dar el primer paso sin miedo a los cambios.