Astrología

Este es el color que te traerá suerte para hoy jueves 9 de octubre de 2025

En astrología, la energía de cada signo del zodiaco se asemeja a un color que, si lo usa, le traerá suerte. ¿Cuál es el tuyo?

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi
Cada día tiene una energía especial, y el jueves 9 de octubre de 2025 se presenta como una jornada ideal para renovar la confianza y atraer buena fortuna. Los astros recomiendan colores clásicos, capaces de canalizar estabilidad, protección y armonía según el signo del zodiaco.

El color de la suerte funciona como los amuletos. Hay que creer en ellos. Así como la gente cree en los números mágicos para jugar a la lotería y ganarla. Así funciona. Por eso, si crees en el poder que los colores tienen sobre vos, el día y tu signo verás como se potencia su efecto.

Astrología: conoce tu color de la suerte según tu signo del zodiaco

A continuación, te contamos cuál es el color que acompañará mejor a cada signo en este día.

color de la suerte de los signos del zodiaco (1)
Gracias a la astrología y a la psicología del color, podrás saber cuál es tu color de la suerte este jueves 9 de octubre.

Aries: tu color de la suerte es el rojo, es un color poderoso que puede transmitir una sensación de fuerza y confianza. Puede estimular la motivación y el coraje para asumir desafíos.

Tauro: tu color de la suerte es el verde. Este color se relaciona con el crecimiento personal y el desarrollo. Puede simbolizar el progreso, la exploración y la búsqueda de nuevas experiencias.

Géminis: tu color de la suerte es el amarillo porque promueve tu alegría y felicidad, puede aumentar la energía y la vitalidad. Además, genera una sensación de esperanza y positividad hacia el futuro.

Cáncer: tu color de la suerte es el blanco. El blanco le aporta a Cáncer claridad emocional y serenidad. Es un color purificador que favorece la empatía y las decisiones con el corazón.

Leo: tu color de la suerte es el dorado. Conecta a Leo con su poder interior y su brillo personal. Usar este color atraerá reconocimiento y confianza.

Virgo: tu color de la suerte es el azul marino porque estimula la disciplina y la concentración. Para este signo del zodiaco, es ideal para ordenar pensamientos y enfocarse en metas concretas.

colores
La suerte estará de tu lado si usas estos colores.

Libra: tu color de la suerte es el rosado, ya que resalta la armonía y el encanto natural de Libra. Este color ayuda a mantener relaciones equilibradas y un ánimo optimista.

Escorpio: tu color de la suerte es el negro. Se relaciona con la autoridad y el poder. Puede evocar una sensación de control y liderazgo, ideal para tu signo.

Sagitario: el color de tu suerte es el violeta, inspira sabiduría y expansión espiritual. Sagitario encontrará en este color una guía para tomar decisiones con intuición.

Capricornio: tu color de la suerte es el gris, ya que representa madurez y estabilidad. Para este signo del zodiaco, es el color ideal para cerrar acuerdos o avanzar con serenidad.

Acuario: el color que favorece tu suerte es el celeste, pues fomenta la inspiración y la libertad mental. Acuario puede usarlo para abrir nuevos caminos y expresar sus ideas con claridad.

Piscis: tu color de la suerte es el marrón porque potencia la sensibilidad y la conexión emocional. Piscis sentirá calma y confianza al rodearse de este color durante el día.

