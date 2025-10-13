La Lepra fue más

La Lepra fue más, pero otra vez empató con el Tomba.

Un duelo más entre Independiente Rivadavia y Godoy Cruz en Primera División terminó en empate, y va el tercero. Fue así en el 2024 en la casa Azul (0 a 0 en la fecha 2 de la Liga), se repitió en el Malvinas este año (1 a 1), y en una tarde primaveral de domingo el encuentro volvió a culminar en igualdad.

La Lepra tuvo la fortaleza de quedarse con nueve jugadores en cancha y, aún así, seguir buscando el partido. Y cuando este domingo en el Estadio Bautista Gargantini, las dificultades llegaron a golpear las puertas del equipo que dirige Alfredo Berti, los intérpretes de ese equipo demostraron por qué es importante tener, no solo una estrategia futbolística, sino también una buena dosis de actitud y coraje.

Independiente Rivadavia fue más que Godoy Cruz, pero los dos siguen teniendo cuentas pendientes.

La Lepra contó con más oportunidades de convertir, pero no pudo concretar. Un cabezazo de Leonard Costa que contuvo Petroli y un remate de Amarfil que se fue por arriba fueron algunas de las jugadas destacadas del primer tiempo. Dos chances de Juan Ignacio Barbieri -una de cabeza y otro remate al primer palo que tapó el guardameta tombino-, junto a un tiro de media distancia de Villa -antes de ser expulsado- fueron otras de las situaciones que tuvo el Azul del Parque en una convocante tarde de fútbol,.

Sebastián Villa fue el mejor de Independiente Rivadavia. Foto: Axel Lloret/Diario UNO.

Para el Tomba, en el segundo tiempo, la tarde se presentó inmejorable. Con superioridad numérica, ¿cómo no imponerse? Sin embargo, el equipo de Walter Ribonetto no encontró su norte y no pudo hacerse fuerte desde ese lugar. Más bien trazó un esquema desdibujado en cancha, no supo por dónde lastimar a la Lepra y terminó sufriendolo sobre el final. Individualidades como la de Mateo Mendoza, Franco Petroli y Lucas Arce se subieron al podio de destacados en un Expreso que no termina de arrancar: por momentos tiene impronta y muestra rebeldía (como en el encuentro ante Platense); y en otros instantes sufre por estar en la parte baja de la tabla y no encuentra su identidad de juego.

A la Lepra y al Tomba le quedan asuntos pendientes

A ambos les quedan asuntos pendientes por corregir porque, si bien uno fue superior, la cantidad de puntos que cosecharon tanto Godoy Cruz como la Lepra en este Torneo Clausura hablan por sí solos de lo costosa que ha sido esta parte del año para ambos.

Mateo Mendoza, en el piso, fue de lo mejor de Godoy Cruz. Foto: Axel Lloret/Diario UNO.

Será materia a trabajar en la casa de cada uno. En la Bodega, encontrar un mapa de juego con el que el equipo se sienta cómodo y se identifique. Además, procurar salir lo antes posible de la zona roja en la tabla anual. En Independiente Rivadavia, mejorar la concreción de las chances de gol y terminar los partidos con once jugadores (no pudo hacerlo ante Argentinos Juniors, Huracán y Racing).

Para ambos, la obligación de sumar de a tres acecha y se agota el margen para subsanar errores.

