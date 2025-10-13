villa independiente Sebastián Villa fue el mejor de Independiente Rivadavia. Foto: Axel Lloret/Diario UNO.

Para el Tomba, en el segundo tiempo, la tarde se presentó inmejorable. Con superioridad numérica, ¿cómo no imponerse? Sin embargo, el equipo de Walter Ribonetto no encontró su norte y no pudo hacerse fuerte desde ese lugar. Más bien trazó un esquema desdibujado en cancha, no supo por dónde lastimar a la Lepra y terminó sufriendolo sobre el final. Individualidades como la de Mateo Mendoza, Franco Petroli y Lucas Arce se subieron al podio de destacados en un Expreso que no termina de arrancar: por momentos tiene impronta y muestra rebeldía (como en el encuentro ante Platense); y en otros instantes sufre por estar en la parte baja de la tabla y no encuentra su identidad de juego.

A la Lepra y al Tomba le quedan asuntos pendientes

A ambos les quedan asuntos pendientes por corregir porque, si bien uno fue superior, la cantidad de puntos que cosecharon tanto Godoy Cruz como la Lepra en este Torneo Clausura hablan por sí solos de lo costosa que ha sido esta parte del año para ambos.

Mateo Mendoza, en el piso, fue de lo mejor de Godoy Cruz. Foto: Axel Lloret/Diario UNO.

Será materia a trabajar en la casa de cada uno. En la Bodega, encontrar un mapa de juego con el que el equipo se sienta cómodo y se identifique. Además, procurar salir lo antes posible de la zona roja en la tabla anual. En Independiente Rivadavia, mejorar la concreción de las chances de gol y terminar los partidos con once jugadores (no pudo hacerlo ante Argentinos Juniors, Huracán y Racing).

Para ambos, la obligación de sumar de a tres acecha y se agota el margen para subsanar errores.