Matías Fernández Independiente Rivadavia Matías Fernández jugó 80 minutos en el empate de Independiente Rivadavia. Fabián Salamone / Diario UNO

Qué dijo Matías Fernández del 0-0

Independiente Rivadavia terminó con dos jugadores menos por las expulsiones de Tomás Bottari y Sebastián Villa. Pese a eso, el dueño de casa contó con situaciones para sumar de a tres ante su gente.

"La sensacion es que nos vamos con un punto cuando merecíamos más. Hasta en el segundo tiempo, con un jugador menos, merecíamos más. Estoy contento por este grupo que que deja todo en cada partido con uno menos y con dos menos. No hay reproches, solamente que se nos tiene que abrir el arco, que es lo que nos nos está costando. Hay que seguir trabajando", comenzó.

Alfredo Berti lo sustituyó a falta de diez minutos para el final. Sobre cómo terminó el juego, reveló: "Terminé bien. Estaba para seguir un poquito más, pero hay que meter a jugadores que que están con muchas ganas de entrar. Los suplentes están en las mismas condiciones que nosotros. Tienen que entrar frescos y eso lo que buscó el técnico para ver si podíamos resolver el partido".

Embed - Matías Fernández - Independiente Rivadavia

"Nos vamos con ese sabor amargo. El partido pasado también pasó lo mismo, merecíamos ganarlo y no pudimos. Hoy merecíamos ganarlo y no pudimos. Hay que seguir trabajando y ojalá el partido que viene podamos ganarlo", sumó Fernández.

Su gran presente en Independiente Rivadavia

Matías Fernández, que la rompió con la camiseta de Excursionistas durante el 2024, no tuvo problemas con la adaptación al fútbol de Primera, pese a que tuvo un salto de dos categorías.

Al ser consultado sobre ello, y por su desfachatez a la hora de jugar en la elite del fútbol argentino, soltó: "No soy consciente, es la realidad. Yo juego como si fuera que estoy en otra categoría, juego como si fuera que estoy en el barrio y la verdad que después miro los partidos, miro la gente y miro que es Primera División y ahí es como que me me da un tambaleo un poco, pero cuando llega la hora del partido es como que se me olvida todo eso y trato de jugarlo lo más tranquilo posible".

Sin dudarlo, el futbolista de Independiente Rivadavia dejó claro cuáles son los objetivos del equipo en la recta final del año: "La idea es pelear las competiciones que estamos jugando. Clasificar a la final, clasificar entre los ocho y clasificar a la Sudamericana del año que viene. Tenemos muchos objetivos que trataremos de lograr durante este poquito tiempo que queda".

"Sabemos que queda muy poco. Tenemos que seguir trabajando y dar el máximo hasta lo último. Si se nos da, bienvenido sea", sentenció Fernández.