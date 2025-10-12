Una familia que vive en una casa rodante situada en el bosque se enfrenta a un incendio forestal. En ese momento, su principal objetivo se convierte en poder sobrevivir.

Codirigida y protagonizada por Peter Facinelli, En llamas es una película de catástrofes y supervivencia que muestra la belleza y el peligro del fuego en una Tierra que se está convirtiendo en un infierno en llamas.

Prime Video: de qué trata la película En llamas

En este drama basado en hechos reales, un padre de familia tiene que proteger a su esposa embarazada y a su hijo en medio de devastadores incendios forestales.

enllamas Catástrofe natural. En llamas es la cinta que relata una catástrofe que una familia vivirá.

Un brutal incendio, una familia en peligro y una lucha desesperada por sobrevivir son el centro de este tenso drama basado en hechos reales.

Dave Laughlin, su padre enfermo, su esposa embarazada y su hijo adolescente viven en medio de un precioso bosque. Aunque desde su casa se ve el humo provocado por el incendio que asola el otro lado del cañón, la familia está convencida de que es imposible que las llamas lleguen hasta ellos, hasta que recibe una alerta de evacuación urgente. Quizá sea demasiado tarde.

En medio del caos, cada segundo es crucial en la lucha contra la fuerza de la naturaleza.

Prime Video: reparto de la película En llamas

Peter Facinelli

Fiona Dourif

Asher Angel

Llance Henriksen

Glenn Morshower

Tráiler de la película En llamas