Durante su ausencia, han cambiado el rumbo de la empresa. Ante esta situación, Federico está dispuesto a hacer todo lo que esté en su mano para poder recuperar el control para evitar que sus hijos pongan en riesgo su legado.

Netflix: de qué trata la serie española Legado

Legado es una serie española que se sumerge en el corazón de una poderosa familia española, los Seligman, cuya aparente solidez se tambalea tras el regreso de su patriarca, Federico, interpretado por José Coronado.

legado Crack de la actuación. José Coronado la rompe en la serie española más vista de Netflix, Legado.

Aquí seguirás la historia de Federico Seligman un magnate que debe retirarse de su conglomerado de medios de comunicación debido a una enfermedad, así que deja a sus hijos Yolanda, Andrés, Guadalupe y Lara a cargo.

Tras dos años alejado de los negocios por una grave enfermedad, Federico vuelve dispuesto a recuperar el control de su imperio mediático, pero descubre que sus hijos han tomado las riendas de la empresa y no están dispuestos a cederlas sin resistencia.

Así que Federico deberá hacer todo lo inimaginable para evitar que destruyan todo lo que había logrado a lo largo de su vida y para conocer qué es lo que sucederá no te puedes perder Legado, la nueva serie española de Netflix.

Netflix: reparto de la serie española Legado

José Coronado (Federico Seligman)

Belén Cuesta (Yolanda Seligman)

Diego Martín (Andrés Seligman)

Natalia Huarte (Guadalupe Seligman)

María Morera (Lara Seligman)

Tráiler de la serie española Legado

Dónde ver la serie española Legado, según la zona geográfica