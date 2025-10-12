Embed - Kiss Of The Spider Woman | Official Teaser Trailer

Entre las figuras argentinas confirmadas están la actriz Marilina Ross, el actor Miguel Ángel Solá y el director Juan José Jusid.

Otras de las películas que podrán verse son: Sirat, de Oliver Laxe, y Sorda, de Eva Libertad (España); La misteriosa mirada del flamenco (Chile); Un poeta (Colombia); The President’s Cake (Irak) y A Useful Ghost (Tailandia), y una trilogía del noruego Dag Johan Haugerud, que ganó el último Festival de Berlín con Dreams.

Las locuras

El director colombiano Rodrigo García, hijo de Gabriel García Márquez, presentará el 15 de noviembre la película de cierre de la muestra, Las locuras, filmada en México. El elenco de la producción está encabezado por el chileno Alfredo Castro (ganador en 2015 del premio al mejor actor por El club) y la mexicana Adriana Barraza.

Homenaje a Fabián Bielinsky

Se realizará un homenaje al recordado director con películas como Nueve Reinas (estrenada en el 2000) y El aura (2005).

Embed - Mar del Plata Film Festival on Instagram: "EL DESPERTAR DE UNA LEYENDA Hubo una época en que Mar del Plata fue el epicentro del glamour y la pasión por el cine. Hoy, esa pasión vuelve a encenderse con mayor intensidad. Sé parte del 40.º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. El Renacer del Esplendor | 6 al 16 de noviembre. - THE AWAKENING OF A LEGEND There was a time when Mar del Plata stood as the epicenter of glamour and cinematic passion. Today, that passion returns, shining brighter than ever. Be part of the 40th Mar del Plata International Film Festival. The Rebirth of Splendor | November 6 –16." View this post on Instagram A post shared by Mar del Plata Film Festival (@mardelplataff)

Además se sabe que Italia actúa como país invitado con ocho títulos inéditos entre los que se destacan Fuori, de Mario Martone (seleccionada dentro de la competencia oficial de Cannes 2025), y La gioia, de Nicolangelo Gelormini. Ambas películas tienen como protagonista a Valeria Golino.

También se podrá ver en el Festival la película Nonostante, de Valerio Mastandrea, en cuyo elenco aparecen los argentinos Dolores Fonzi y Peter Lanzani.

Desde la organización del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata aseguraron que continuarán confirmando películas e invitados en los próximos días. La programación completa del festival será dada a conocer en la presentación oficial en el Cine Gaumont, que tendrá lugar el 21 de octubre, a las 17.30.