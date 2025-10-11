JUEGO SUCIO
La película es dirigida por Shane Black. Imagen: Prime Video.
Prime Video: ¿de qué trata la película?
"En Juego sucio, un trepidante thriller dirigido por Shane Black, el ladrón profesional Parker (Mark Wahlberg) y su equipo: Grofield (LaKeith Stanfield), Zen (Rosa Salazar) y otros criminales expertos, se ven envueltos en un robo que los enfrenta al crimen organizado de Nueva York en esta cruda e ingeniosa película de robos", revela Prime Video.
El film gira en torno a Parker, un experto ladrón profesional, que elabora sus golpes con una ética de trabajo clara y directa. Junto con Grofield, Zen y un equipo experto, todos se toparán con un robo que los enfrenta a la mafia de Nueva York.
pelicula juego sucio
Si tienes una cuenta en Prime Video y no sabés qué mirar, Juego sucio puede ser una opción. Imagen: Prime Video.
Tras el asesinato de sus compañeros, Parker, busca vengarse de Zen, responsable de traicionarlos. Sin embargo, antes, debe ayudarla a ejecutar un trabajo imposible: robar una colección de valor incalculable prestada a la ONU.
Tráiler de Juego Sucio
Embed - Juego Sucio - Tráiler Oficial | Prime Video
Elenco
- Mark Wahlberg
- LaKeith Stanfield
- Rosa Salazar
- Keegan-Michael Key