Mark Wahlberg protagoniza la película. Imagen: Prime Video.

Prime Video se posiciona como uno de los actores clave en la competencia del streaming. Apuesta a series, películas, documentales y programas de televisión que consiguen atrapar al público y generar conversación durante semanas. En esta ocasión, exploramos un film que recién se estrena y es ideal para los amantes del suspenso y la adrenalina.

Si eres de los que busca disfrutar de un buen film, la realidad es que en el océano cinematográfico existen infinidad de títulos. Sin embargo, hay algunos que resultan indispensables y Juego sucio (Play Dirty) es uno de ellos. Se trata de un thriller de robos y mafia protagonizado por Mark Wahlberg que recién se estrena.

Wahlberg es un actor estadounidense conocido por trabajos como Ted, El tirador, Amenaza en el aire, entre otros títulos. En el último tiempo, el intérprete se ha enfocado en las tramas de acción, tal como Juego Sucio. A continuación, exploramos de qué trata la película que recién estrena Prime Video.

JUEGO SUCIO
La película es dirigida por Shane Black. Imagen: Prime Video.

Prime Video: ¿de qué trata la película?

"En Juego sucio, un trepidante thriller dirigido por Shane Black, el ladrón profesional Parker (Mark Wahlberg) y su equipo: Grofield (LaKeith Stanfield), Zen (Rosa Salazar) y otros criminales expertos, se ven envueltos en un robo que los enfrenta al crimen organizado de Nueva York en esta cruda e ingeniosa película de robos", revela Prime Video.

El film gira en torno a Parker, un experto ladrón profesional, que elabora sus golpes con una ética de trabajo clara y directa. Junto con Grofield, Zen y un equipo experto, todos se toparán con un robo que los enfrenta a la mafia de Nueva York.

pelicula juego sucio
Si tienes una cuenta en Prime Video y no sabés qué mirar, Juego sucio puede ser una opción. Imagen: Prime Video.

Tras el asesinato de sus compañeros, Parker, busca vengarse de Zen, responsable de traicionarlos. Sin embargo, antes, debe ayudarla a ejecutar un trabajo imposible: robar una colección de valor incalculable prestada a la ONU.

Tráiler de Juego Sucio

Embed - Juego Sucio - Tráiler Oficial | Prime Video

Elenco

  • Mark Wahlberg
  • LaKeith Stanfield
  • Rosa Salazar
  • Keegan-Michael Key

