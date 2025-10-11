Si eres de los que busca disfrutar de un buen film, la realidad es que en el océano cinematográfico existen infinidad de títulos. Sin embargo, hay algunos que resultan indispensables y Juego sucio (Play Dirty) es uno de ellos. Se trata de un thriller de robos y mafia protagonizado por Mark Wahlberg que recién se estrena.

Wahlberg es un actor estadounidense conocido por trabajos como Ted, El tirador, Amenaza en el aire, entre otros títulos. En el último tiempo, el intérprete se ha enfocado en las tramas de acción, tal como Juego Sucio. A continuación, exploramos de qué trata la película que recién estrena Prime Video.