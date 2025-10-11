Murió Diane Keaton a los 79 años: su vida y los momentos más importantes de su carrera

Diane Keaton, su historia

La actriz nació en Los Ángeles en 1946 y su verdadero nombre es Diane Hall. Su padre era ingeniero civil y su madre ama de casa.

Siempre supo que quería ser actriz, y cuando terminó la secundaria se mudó a Manhattan para unirse a la Actors' Equity Association donde adoptó el apellido de Keaton.

Diane Keaton Diane Keaton junto a su ex pareja, el director y actor Woody Allen.

Keaton saltó a la fama en la década de 1970 gracias a su papel en las películas de El Padrino y sus colaboraciones con el director Woody Allen en producciones como Annie Hall, Manhathan, entre otras.

A lo largo de su carrera, Keaton ganó un Óscar a la Mejor Actriz por Annie Hall (1977), y estuvo nominada a estos galardones en otras ocasiones.

Además de ser actriz, Keaton probó suerte como directora en 1987 con el documental llamado Heaven sobre la posibilidad de la vida después de la muerte. Luego dirigió videos musicales para artistas como Belinda Carlisle, dos películas para la televisión con Patricia Arquette como estrella y episodios de las series China Beach y Twin Peaks.

En sus tiempos libres, Diane amaba disfrutar de la fotografía, e incluso en 1980 publicó un libro de imágenes titulado Reservations.

Embed - People Magazine on Instagram: "Diane Keaton has died. She was 79. PEOPLE can confirm the legendary actress died in California. Further details are not available at this time, and her loved ones have asked for privacy, according to a family spokesperson. Read more details at our link in bio. | : Getty" View this post on Instagram A post shared by People Magazine (@people)

En cuanto a su vida privada, además de haber estado en pareja con Woody Allen, también se la relacionó con el actor Warren Beatty y con Al Pacino (romance que comenzó durante las filmaciones de El Padrino).

Tiene dos hijos adoptados: Dexter y Duke, quienes llegaron a su vida en 1996 y 2001 respectivamente.