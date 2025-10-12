Inicio Fútbol River Plate
La hinchada de River explotó en medio de la sorpresiva derrota ante Sarmiento: "Jugadores..."

A minutos de que se consumase la sexta derrota de River en sus últimos siete partidos, sonó el popular canto contra los jugadores. Bronca y enojo en El Monumental

Los hinchas de River silbaron al equipo luego de la derrota en El Monumental.

River perdió por la mínima ante Sarmiento de Junín, por la jornada número 12 del Torneo Clausura y en el Estadio Monumental. En medio del encuentro, y ante la falta de respuestas del equipo, los que perdieron la paciencia y comenzaron a exigir fueron los fanáticos del Millonario.

“Jugadores, la c... de su madre, a ver si ponen huevo, que no juegan con nadie”, entonaron los hinchas de River. Pero eso no fue todo, porque luego del pitazo final, una cortina de silbidos bajó de diferentes sectores del Estadio Monumental.

Sarmiento sorprendió a River en El Monumental y los hinchas perdieron la paciencia.

La bronca de los hinchas de River luego de la derrota ante Sarmiento

Con la derrota, River empieza a complicarse en las tablas de posiciones. Sigue quinto con 18 puntos en la Zona B, y a falta de cuatro partidos por ahora se mete en los playoffs.

En la anual, está tercero con 49 unidades y si la temporada terminara ahora jugaría fases previas de Copa Libertadores 2026, pero Riestra lo puede superar si vence a Platense. Por todo este contexto, fue que los hinchas reaccionaron.

Sin sentirse identificado con lo que muestra el equipo dentro del campo, los hinchas buscaron empujar con aliento durante buena parte del partido. Pero cuando la derrota comenzó a consumarse, los cantos se transformaron en silbidos. El clima fue un reflejo del fastidio que se vive por el momento que atraviesa el equipo.

El Monumental habló y River se fue silbado

Con cánticos como “movete, River, movete” y “a ver si nos entendemos los jugadores y la popular”, la gente intentó cambiar el ánimo del equipo. Pero la sensación fue que el equipo no respondió y, por momentos, se lo notó superado anímicamente por el contexto.

River no levanta cabeza y comienza a poner en jaque su clasificación a la próxima Copa Libertadores. Con mucho que recorrer, puede terminar el 2026 coronando en la Copa Argentina y en el actual Torneo Clausura para lograr este objetivo, aunque también puede hacerlo gracias a la tabla anual.

