La hinchada de River explotó en medio de la sorpresiva derrota ante Sarmiento: "Jugadores..."

En la anual, está tercero con 49 unidades y si la temporada terminara ahora jugaría fases previas de Copa Libertadores 2026, pero Riestra lo puede superar si vence a Platense. Por todo este contexto, fue que los hinchas reaccionaron.

"Jugadores, la c... de su madre" pic.twitter.com/2g06eRYDtp — River, el más grande (@RiverRMG) October 13, 2025

Sin sentirse identificado con lo que muestra el equipo dentro del campo, los hinchas buscaron empujar con aliento durante buena parte del partido. Pero cuando la derrota comenzó a consumarse, los cantos se transformaron en silbidos. El clima fue un reflejo del fastidio que se vive por el momento que atraviesa el equipo.

El Monumental habló y River se fue silbado

Con cánticos como “movete, River, movete” y “a ver si nos entendemos los jugadores y la popular”, la gente intentó cambiar el ánimo del equipo. Pero la sensación fue que el equipo no respondió y, por momentos, se lo notó superado anímicamente por el contexto.

River no levanta cabeza y comienza a poner en jaque su clasificación a la próxima Copa Libertadores. Con mucho que recorrer, puede terminar el 2026 coronando en la Copa Argentina y en el actual Torneo Clausura para lograr este objetivo, aunque también puede hacerlo gracias a la tabla anual.