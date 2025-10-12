La primera chance de peligro llegó a los 13'. Acosta salió mal a cortar un centro de Nacho Fernández y la pelota rebotó sobre el muslo de Galoppo, pero pasó rozando el palo izquierdo.

Minutos más tarde, el que avisó fue Nacho Fernández. El volante combinó con Lencina y sacó un zurdazo al medio del arco, pero que el arquero prefirió enviar al córner para que el agua no le juegue una mala pasada.

Pese al protagonismo de River, Sarmiento se adelantó en el marcador por un insólito error de Franco Armani, a los 29'. El arquero dejó un insólito rebote ante un débil remate y Morales aprovechó para controlar y sacar un remate de media vuelta que se terminó colando por debajo de sus piernas.

River reaccionó y lo cierto es que pudo igualar el resultado en varias oportunidades, pero en todas se topó con buenas atajadas de Acosta.

El primer tiempo terminó con polémica, ya que todos los hinchas de River pidieron por una mano del defensor Juan Insaurralde. El árbitro dejó seguir el juego e instantáneamente marcó el entretiempo.

Con el ingreso de Miguel Borja, River salió al segundo tiempo intentando dar vuelta las cosas. Pese al renombre, lo cierto es que poco pudieron generar los dirigidos por Marcelo Gallardo.

Con esta derrota, El Millonario bajó a la quinta posición

Al contrario de lo que se pensaba, Sarmiento tuvo oportunidades para aumentar la diferencia conseguida, pero Armani se lució y Giménez perdió una chance increíble.

En medio de avances frustrados, Paulo Díaz fue el encargado de sacar un gran remate de media distancia. Lamentablemente, el tiro impactó de lleno en el travesaño.

River fue con todo. En medio de una lluvia torrencial, reclamos e insultos de su hinchada, buscó hasta el final un empate que llegó con un gol de Borja pero, desgraciadamente, se encontraba en posición adelantada.

De esta manera, River complicó su presente en el Torneo Apertura, donde lleva cuatro partidos sin ganar. En la próxima jornada, enfrentará a Talleres en Córdoba.