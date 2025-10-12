Netflix: tiene solo 5 capítulos y está basada en una reconocida novela

Para muchos, estamos hablando de una serie que tiene el formato ideal para Netflix, y es que apenas tiene un total de 5 capítulos, conformado por una historia intensa y atrapante. Su llegada al catálogo de series y películas fue tan bueno, que llegó a colocarse entre las primeras posiciones de las ofertas basadas en obras literarias y el género de misterio, convirtiéndose en una verdadera adicción para muchos suscriptores.

Esta serie fue incorporada del catálogo de series y películas de Netflix a inicios del 2025, y desde entonces, es una de las mejores historias basadas en obras literarias de la plataforma.

Netflix: de qué trata la serie Me haces falta

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie de apenas 5 capítulos, Me haces falta centra su historia en: "Cuando encuentra al novio que la abandonó años atrás en una aplicación de citas, la detective Kat Donovan descubre que algunos secretos... es mejor dejarlos en el pasado.".

La serie es una de las ofertas más prometedoras del 2025 en Netflix, con una historia que no ha tenido competencia en lo que va el año.

La serie de Netflix está basada en una reconocida novela.

Reparto de Me haces falta, serie de Netflix

Rosalind Eleazar (Kat Donovan)

Richard Armitage (Ellis Stagger)

Steve Pemberton (Titus)

Ashley Walters (Josh Buchanan)

Lenny Henry (Clint Donovan)

James Nesbitt (Dominic Calligan)

Mary Malone (Aqua Vanech)

Jessica Plummer (Stacey Embalo)

Brigid Zengeni (Odette Donovan)

Dónde ver Me haces falta según la zona geográfica