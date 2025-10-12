Netflix: tiene solo 5 capítulos y está basada en una reconocida novela

Netflix ha decidido renovar constantemente su catálogo de series y películas con historias para todos los gustos. Una serie viene apareciendo como una de las grandes sorpresas del 2025, de la mano de un relato dramático y basada en una de las novelas más conocidas de Harlan Coben, la cual apenas se compone de 5 capítulos: Me haces falta.

Dentro del catálogo de series y películas de Netflix, las propuestas de producción británica vienen ganándose un rol principal entre las historias del género dramático y de suspenso, con títulos que hoy son top mundial. Esta serie ha llegado para confirmar que los relatos provenientes de este país, no tienen competencia alguna, especialmente aquellos que están inspirados en obras literarias.

me haces falta 1
Es de las series más cortas de Netflix.

Es de las series más cortas de Netflix.

De acuerdo a la crítica especializada, esta serie es una obra maestra del misterio, y es que el relato basado en una reconocida novela de Harlan Coben, tiene críticas de excelencia y cautiva a los suscriptores de Netflix con su historia con tintes criminales. Además, un punto que han destacado aquellos que pagan la suscripción al catálogo de series y películas, es que el final de esta producción es una de las más emotivas que podemos encontrar en la plataforma.

Para muchos, estamos hablando de una serie que tiene el formato ideal para Netflix, y es que apenas tiene un total de 5 capítulos, conformado por una historia intensa y atrapante. Su llegada al catálogo de series y películas fue tan bueno, que llegó a colocarse entre las primeras posiciones de las ofertas basadas en obras literarias y el género de misterio, convirtiéndose en una verdadera adicción para muchos suscriptores.

Esta serie fue incorporada del catálogo de series y películas de Netflix a inicios del 2025, y desde entonces, es una de las mejores historias basadas en obras literarias de la plataforma.

Embed - Me haces falta | Tráiler oficial | Netflix

Netflix: de qué trata la serie Me haces falta

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie de apenas 5 capítulos, Me haces falta centra su historia en: "Cuando encuentra al novio que la abandonó años atrás en una aplicación de citas, la detective Kat Donovan descubre que algunos secretos... es mejor dejarlos en el pasado.".

La serie es una de las ofertas más prometedoras del 2025 en Netflix, con una historia que no ha tenido competencia en lo que va el año.

herramientas oxido vinagre (2)
La serie de Netflix est&aacute; basada en una reconocida novela.

La serie de Netflix está basada en una reconocida novela.

Reparto de Me haces falta, serie de Netflix

  • Rosalind Eleazar (Kat Donovan)
  • Richard Armitage (Ellis Stagger)
  • Steve Pemberton (Titus)
  • Ashley Walters (Josh Buchanan)
  • Lenny Henry (Clint Donovan)
  • James Nesbitt (Dominic Calligan)
  • Mary Malone (Aqua Vanech)
  • Jessica Plummer (Stacey Embalo)
  • Brigid Zengeni (Odette Donovan)

Dónde ver Me haces falta según la zona geográfica

  • Argentina: la serie Me haces falta se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Te echo de menos se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Missing You se puede ver en Netflix.

