VIDEO: el insólito error de Armani por el que River cae ante Sarmiento en El Monumental

El histórico arquero del millonario no pudo contener un remate que parecía sencillo, y su rebote fue aprovechado por el delantero Iván Morales.

Por UNO
Armani no pudo contener un remate sencillo y River pierde 1 a 0.

River recibe a Sarmiento por la jornada 12 del Torneo Clausura, en un partido importante para prenderse en la lucha por los primeros puestos. Promediando los 30', uno de los responsables de la derrota parcial es nada menos que el histórico arquero, Franco Armani.

En un primer tiempo donde El Millonario dominaba, pero no era profundo, llegó el primer golpe por parte de Sarmiento. Luego de un remate de larga distancia de Alex Vigo, Armani tuvo una floja respuesta y le regaló la pelota a Iván Morales, quien convirtió de media vuelta.

El insólito error de Armani por el que River cae ante Sarmiento

