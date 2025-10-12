River recibe a Sarmiento por la jornada 12 del Torneo Clausura, en un partido importante para prenderse en la lucha por los primeros puestos. Promediando los 30', uno de los responsables de la derrota parcial es nada menos que el histórico arquero, Franco Armani.
VIDEO: el insólito error de Armani por el que River cae ante Sarmiento en El Monumental
El histórico arquero del millonario no pudo contener un remate que parecía sencillo, y su rebote fue aprovechado por el delantero Iván Morales.