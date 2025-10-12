VIDEO: el insólito error de Armani por el que River cae ante Sarmiento en El Monumental

En un primer tiempo donde El Millonario dominaba, pero no era profundo, llegó el primer golpe por parte de Sarmiento. Luego de un remate de larga distancia de Alex Vigo, Armani tuvo una floja respuesta y le regaló la pelota a Iván Morales, quien convirtió de media vuelta.

El insólito error de Armani por el que River cae ante Sarmiento

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/1977507222495088913&partner=&hide_thread=false INCREÍBLE ERROR DE ARMANI Y SARMIENTO GANA 1-0 EN EL MONUMENTAL.pic.twitter.com/9vfEbdu5Xt — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 12, 2025

Noticia en desarrollo...