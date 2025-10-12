Brinco: los resultados del sorteo 1323 del domingo 12 de octubre.

01 - 02 - 09 - 16 - 21 - 23

Brinco: ganadores del sorteo del domingo 12 de octubre

TRADICIONAL 1º premio, VACANTE $1.127.664.264,51

TRADICIONAL 2º premio, 11 ganadores $517.475,22

TRADICIONAL 3º premio, 424 ganadores $4.430,27

TRADICIONAL 4º premio, 6.522 ganadores $1.000,00

BRINCO JUNIOR SIEMPRE SALE 5 aciertos, 9 ganadores $3.161.356,29

¿Cómo jugar al Brinco?

El Brinco es un juego de azar poceado que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, surge como una modalidad del Quini 6 con la particularidad de generar sus propias condiciones de sorteos, programa de premios, etc. El sorteo del Brinco se lleva a cabo todos los domingos a partir de las 21