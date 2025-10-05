Brinco: los resultados del sorteo 1322 del domingo 5 de octubre

BRINCO JUNIOR

01 - 07 - 11 - 30 - 31 - 32

Brinco: ganadores del sorteo del domingo 5 de octubre

TRADICIONAL 1º premio, VACANTE $1.089.283.033,09

TRADICIONAL 2º premio, 11 ganadores $522.481,71

TRADICIONAL 3º premio, 603 ganadores $3.145,29

TRADICIONAL 4º premio, 7.773 ganadores $1.000,00

BRINCO JUNIOR SIEMPRE SALE 5 aciertos, 6 ganadores $4.787.912,84

brinco numeros mas salen inteligencia artificial 3.jpg El Brinco es un juego de azar poceado que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

¿Cómo jugar al Brinco?

El Brinco es un juego de azar poceado que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, surge como una modalidad del Quini 6 con la particularidad de generar sus propias condiciones de sorteos, programa de premios, etc. El sorteo del Brinco se lleva a cabo todos los domingos a partir de las 21