Gimnasia y Esgrima ascendió a Primera División.

Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Los hinchas de Gimnasia y Esgrima recibirán este domingo a su equipo, el flamante campeón de la Primera Nacional 2025. El equipo diigido por Ariel Broggi, que venció este sábado a Deportivo Madryn -en el estadio de Platense- 3 a 0 por penales (tras el alargue el partido finalizó 1 a 1) llegará a Mendoza por la tarde y habrá grandes festejos.

Ya quedó atrás esa final repleta de emoción, con una definición llena de adrenalina y nervios. Es hora de festejar para Gimnasia y Esgrima, de relajarse, de disfrutar por el merecido logro. Sobre el final del partido Facundo Lencioni marcó un tremendo penal para el Mensana -el ex Lobo Luis Silba había puesto en ventaja al equipo verdinegro-, fueron al alargue y en los penales el arquero cordobés César Rigamonti se hizo gigante y por eso el conjunto del Parque festejó. Era injusto que se le escapara el ascenso, como le pasó hace un año atrás, porque fue superior a su rival y sufrió las injusticias arbitrales -no le cobraron dos goles y un claro penal-.

gimnasia-ascenso-primera-1
La alegr&iacute;a de Gimnasia y Esgrima tras vencer a Deportivo Madryn en la final.

La alegría de Gimnasia y Esgrima tras vencer a Deportivo Madryn en la final.

A qué hora llega Gimnasia y Esgrima a Mendoza

El elenco mensana arribará al Aeropuerto Internacional Francisco Gabrielli procedente de Buenos Aires cerca de las 18

gimnasia-tuit-festejos

En la institución blanquinegra confirmaron que habrá un caravanazo a las 19.15 desde la aeroestación hasta el club y que a las 20.15 habrá festejos en el ingreso por la calle Lencinas.

El Lobo les mostratá a sus seguidores la copa que consiguió con mucho esfuerzo. Podrán asistir los fanas blanquinegros que no pudieron viajar al estadio calamar. Seguramente será una fiesta como lo fue allá en la lejana Buenos Aires, donde el equipo de Broggi dejó bien sentado el prestigio del fútbol mendocino, ya que Godoy Cruz e Independiente Rivadavia deberán hacerle un lugarcito en Primera División.

