Ya quedó atrás esa final repleta de emoción, con una definición llena de adrenalina y nervios. Es hora de festejar para Gimnasia y Esgrima, de relajarse, de disfrutar por el merecido logro. Sobre el final del partido Facundo Lencioni marcó un tremendo penal para el Mensana -el ex Lobo Luis Silba había puesto en ventaja al equipo verdinegro-, fueron al alargue y en los penales el arquero cordobés César Rigamonti se hizo gigante y por eso el conjunto del Parque festejó. Era injusto que se le escapara el ascenso, como le pasó hace un año atrás, porque fue superior a su rival y sufrió las injusticias arbitrales -no le cobraron dos goles y un claro penal-.

gimnasia-ascenso-primera-1 La alegría de Gimnasia y Esgrima tras vencer a Deportivo Madryn en la final. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

A qué hora llega Gimnasia y Esgrima a Mendoza

El elenco mensana arribará al Aeropuerto Internacional Francisco Gabrielli procedente de Buenos Aires cerca de las 18