Los hinchas de Gimnasia y Esgrima recibirán este domingo a su equipo, el flamante campeón de la Primera Nacional 2025. El equipo diigido por Ariel Broggi, que venció este sábado a Deportivo Madryn -en el estadio de Platense- 3 a 0 por penales (tras el alargue el partido finalizó 1 a 1) llegará a Mendoza por la tarde y habrá grandes festejos.
Llega Gimnasia y Esgrima a Mendoza: habrá caravanazo y grandes festejos
