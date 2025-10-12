Por supuesto también recordaron la comprometida situación que atraviesa Godoy Cruz en la tabla anual, sin poder alejarse de los puestos del descenso.

Embed - La previa de la Lepra vs Godoy Cruz

Los hinchas de la Lepra volvieron a estar presentes, como de costumbre, siguiendo la propuesta de su presidente Daniel Vila de "reventar el Gargantini" para alentar al equipo de Alfredo Berti.

Embed - La previa de los hinchas de Independiente Rivadavia

Para los hinchas el clásico de la Lepra es uno solo

"Para nosotros todos los partidos son especiales. Nuestro clásico es uno solo, que es el que ahora ascendió y el cual estamos muy contentos porque tenemos seis puntos más en el campeonato", dijo un hincha azul sobre el ascenso del Lobo y mientras esperaba el partido con su hija, familiares y amigos.

Embed - Hincha de la Lepra sobre el ascenso del Lobo

Por qué Brian Sarmiento vino a ver el derbi mendocino

"Es la primera vez que vengo, hace un año y medio no pisaba un estadio, así que para mí es algo especial estar hoy acá y más en un clásico tan lindo como como este que de la Lepra contra Godoy Cruz. Espero disfrutarlo y pasar un buen momento", contó Brian Sarmiento.

Embed - Brian Sarmiento dijo presente en el Gargantini

Muy activo en las redes sociales y el mundo del streaming, el ex futbolista reveló: "Estoy empezando un nuevo camino, acompañando a los jugadores. Vengo a ver a a Villa (Sebastián) con su manager y bueno, agarré a un chico de de las inferiores de la Lepra, así que ahí estoy acompañándolo y tratando de que se sienta cómodo y que tenga una contención que por ahí uno cuando era chico no la pudo tener".

Postales de una tarde de fútbol a pleno sol en el Gargantini

lepra 17 Foto: Axel Lloret/UNO

lepra 4 Foto: Axel Lloret/UNO

lepra 5 Foto: Axel Lloret/UNO

lepra 6 Foto: Axel Lloret/UNO

lepra 8

lepra 9

lepra 10 Foto: Axel Lloret/UNO

lepra 11

lepra 12

lepra 14

lepra 15