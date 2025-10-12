El tesoro que significa tener botellas de fernet acumuladas en casa: ahora tienen un nuevo uso

Los materiales que deberás utilizar para poner en práctica esta idea son los siguientes:

6 botellas de fernet vacías, limpias y sin etiquetas

de fernet vacías, limpias y sin etiquetas 1 tabla de madera maciza o MDF (30 × 60 cm aprox.) o un bastidor metálico según gusto.

6 ganchos/lazos metálicos o abrazaderas

6 piezas de cuerda de yute o cordón de algodón (30–40 cm cada una)

Tierra para macetas (sustrato ligero) y algo de grava o arlita para drenaje.

6 trozos pequeños de malla plástica (o filtros de café reutilizables) para separar tierra y depósito.

Sellador de silicona apto para plantas

Herramientas: corta-botellas, lija fina, taladro con broca para madera, abrazaderas, guantes, gafas y máscara.

Macetas con botellas de Fernet: el paso a paso

macetas con botella Con el diseño y el material de las botellas de Fernet, crea estas hermosas macetas verticales ideales para darle un toque único y original a tu casa.

Primero tenés que limpiar las botellas con agua caliente y jabón. Quita etiquetas y residuos. Marca con cinta o marcador el punto donde vas a cortar la botella: la idea es cortar el cuerpo por la mitad o unos 2/3 para obtener un "cazo" superior donde irá la tierra y un "depósito" inferior.

El tercer paso es lijar los bordes cortados con lija fina hasta que queden suaves. Ahora coloca la malla (pequeño círculo o cuadrado) sobre la boca interior o en la tapa entre la tierra y el agua: evitará que la tierra caiga al depósito.

Inserta la mecha tomando el cordón de algodón doblado; debe pasar desde la maceta hasta el fondo del depósito (unos 5–8 cm sumergidos en el depósito). Si usás el cuello invertido (maceta con cuello abajo dentro del depósito), haz pasar la mecha por la tapa o por la unión cuello-cuerpo. La mecha absorberá agua y la llevará al sustrato.

Sella todo lo necesario con silicona alrededor del cuello para que el sistema quede estable y no haya fugas

Ahora es el turno de montar las botellas en la base. Primero barniza o pinta la tabla si querés. Marca 6 puntos equidistantes donde irán las botellas. Después instala los ganchos o abrazaderas en la tabla: deben sujetar la botella por su diámetro (cinturón alrededor del cuerpo).

Coloca cada módulo (maceta + depósito) en su soporte. Fija con la abrazadera y pon una gota de silicona si necesitás más seguridad.

El último paso es preparar el sustrato y plantar las hierbas aromáticas (perejil, albahaca, cilantro, cebollino) o pequeñas suculentas (las suculentas requieren menos agua; ajustar mecha). Luego sigue el cuidado requerido.