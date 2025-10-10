Tener un cepillos de dientes viejo es tener un tesoro: para qué sirve ahora

Tener un cepillo de dientes viejo puede parecer algo sin importancia, pero en realidad estás guardando un pequeño tesoro doméstico. Gracias a su diseño ergonómico y sus cerdas firmes, este objeto cotidiano puede transformarse en una herramienta de limpieza extremadamente útil para el hogar.

Los odontólogos recomiendan reemplazar el cepillo de dientes cada tres meses o incluso antes si las cerdas están desgastadas. Con el uso diario, las fibras pierden su forma y eficacia, acumulando bacterias, restos de pasta dental y placa que pueden afectar la higiene bucal. Por eso, cada trimestre conviene estrenar un cepillo nuevo para cuidar la salud de la boca. Pero eso no significa que debas tirarlo: con una correcta desinfección, ese cepillo “jubilado” puede tener una segunda vida muy útil fuera del baño.