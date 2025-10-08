El tesoro que significa tener maples de huevo en casa: para qué sirven ahora

Cómo transformar un maple de huevo en un tesoro del reciclaje

A continuación, te contamos una idea de reciclaje paso a paso para darles una segunda vida al maple de huevo que queda tirado en casa: crear una bandeja organizadora multiuso para escritorio, maquillaje o herramientas pequeñas.

maple de huevo (1) No tires los maples de huevo luego de usarlos, son un verdadero tesoro del reciclaje.

Para esta idea necesitarás algunos materiales

1 maple de huevos de cartón (de 30 unidades si es posible)

Tijera o cúter

Pintura acrílica o témpera

Pincel o esponja

Pegamento o silicona caliente

Cartón adicional o base firme

Barniz o laca (opcional para sellar)

Para convertir un maple de huevo en un organizador para usar en casa, deberás limpiar y secar el maple asegurándote de que no tenga restos de huevo ni humedad. El segundo paso será cortar las secciones. Podés usar todo el maple o dividirlo en módulos de 6 o 12 huecos, según el tamaño que necesites.

Ahora pinta la base aplicando pintura acrílica en el color que más te guste. Podés combinar tonos pastel o hacerlo monocromático para un look moderno. También será necesario reforzar la base. Pega el maple sobre una lámina de cartón firme para darle estabilidad o poniéndole una capa de barniz.

Ahora que ya terminaste de armarlo, es hora de poner a prueba tu organizador. Úsalo para guardar bijouterie, clips, tornillos, hilos, botones o hasta cápsulas de café, e incluso para seguir guardado los huevos, pero de una forma mucho más linda y organizada.

organizador con maple de huevo Puedes crear un organizador de objetos o simplemente redecorar el maple de huevo para seguir poniendo huevos.

Otros usos que les puedes dar a los maples de huevo