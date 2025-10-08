Inicio Sociedad tesoro
El tesoro que significa tener maples de huevo en casa: para qué sirven ahora

No tires los maples de huevo son un tesoro para reciclar en casa. Descubrí para qué sirven y cómo transformarlos en algo útil y decorativo

Martina Baiardi
Martina Baiardi
Los huevos son uno de los alimentos más consumidos en cualquier casa y de seguro te encontrarás algún maple en alguna parte de la casa. Muchas personas lo usan para el fuego del asado, como ahuyentador de mosquitos en verano; sin embargo, siempre hay alguien que lo guarda sin saber que está frente a un verdadero tesoro.

Durante años, los maples de huevo fueron un simple envase que terminaba en la basura. Sin embargo, hoy se convirtieron en un recurso valioso para reciclar, decorar y organizar. Su versatilidad los transformó en un verdadero tesoro doméstico para quienes buscan cuidar el ambiente y aprovechar todo lo que tienen a mano.

Lo cierto es que el cartón con el que se fabrican los maples es resistente, moldeable y 100% reciclable. Además, su forma con cavidades permite múltiples usos: desde organizadores caseros hasta macetas para plantar semillas. Son económicos, ecológicos y muy fáciles de trabajar.

Cómo transformar un maple de huevo en un tesoro del reciclaje

A continuación, te contamos una idea de reciclaje paso a paso para darles una segunda vida al maple de huevo que queda tirado en casa: crear una bandeja organizadora multiuso para escritorio, maquillaje o herramientas pequeñas.

maple de huevo (1)
No tires los maples de huevo luego de usarlos, son un verdadero tesoro del reciclaje.

Para esta idea necesitarás algunos materiales

  • 1 maple de huevos de cartón (de 30 unidades si es posible)
  • Tijera o cúter
  • Pintura acrílica o témpera
  • Pincel o esponja
  • Pegamento o silicona caliente
  • Cartón adicional o base firme
  • Barniz o laca (opcional para sellar)

Para convertir un maple de huevo en un organizador para usar en casa, deberás limpiar y secar el maple asegurándote de que no tenga restos de huevo ni humedad. El segundo paso será cortar las secciones. Podés usar todo el maple o dividirlo en módulos de 6 o 12 huecos, según el tamaño que necesites.

Ahora pinta la base aplicando pintura acrílica en el color que más te guste. Podés combinar tonos pastel o hacerlo monocromático para un look moderno. También será necesario reforzar la base. Pega el maple sobre una lámina de cartón firme para darle estabilidad o poniéndole una capa de barniz.

Ahora que ya terminaste de armarlo, es hora de poner a prueba tu organizador. Úsalo para guardar bijouterie, clips, tornillos, hilos, botones o hasta cápsulas de café, e incluso para seguir guardado los huevos, pero de una forma mucho más linda y organizada.

organizador con maple de huevo
Puedes crear un organizador de objetos o simplemente redecorar el maple de huevo para seguir poniendo huevos.

Otros usos que les puedes dar a los maples de huevo

  • Semilleros caseros
  • Paletas de pintura
  • Lámparas ecológicas
  • Packaging artesanal
  • Decoraciones
  • Manualidades
  • Cuadros
  • Estructuras de macetas

