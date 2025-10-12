¿Qué significa la constelación de las Tres Marías y cómo puedes identificarla en el cielo?

estrellas Las constelaciones funcionan como mapa o guía del cielo y de los elementos que observamos desde la Tierra.

Además, las constelaciones poseen un fin práctico más allá de su relación con la mitología, creencias y conceptos astrológicos a los que suelen asociarse. Estas uniones de estrellas organizan de alguna manera el cielo y el caótico cúmulo de estrellas.

La ubicación de las estrellas y la formación de constelaciones en el cielo nos sirven de guía para ubicar otros elementos en el cielo nocturno. Actualmente, existen 88 constelaciones oficiales y una serie de constelaciones extraoficiales.

Existe un organismo internacional donde se registran oficialmente las constelaciones. La Unión Astronómica Internacional reconoce las delimitaciones y antiguas designaciones realizadas por astrónomos griegos hace miles de años.

Además, este organismo determina los límites de la cartografía celeste para que cada punto en el cielo pertenezca a una única constelación.

¿Qué significa la constelación de las Tres Marías?

Originalmente, esta forma, que se conoce como las Tres Marías por su disposición en el cielo, en realidad se llama Cinturón de Orión y forma parte de la constelación de Orión.

Orión está compuesto por las constelaciones de estrellas jóvenes Alnitak, Alnilam y Mintaka. Comúnmente se conoce como las Tres Marías porque en la época de Navidad su visibilidad aumenta, misma razón por la que en ocasiones se la llama Tres Reyes Magos.

constelaciones Orión conforma a su vez una constelación mayor conocida como El Cazador.

Las Tres Marías o el Cinturón de Orión, se asocia espiritualmente con la guía, el acompañamiento, el destino, propósito y la alineación cósmica. En el cristianismo, representan a las tres mujeres que acompañaron a Jesús: María Magdalena, María Salomé y María de Cleofás.

En la cultura egipcia, esta constelación se considera un símbolo de apertura, de llegada al cielo o una representación de la vida después de la muerte. Esto muestra cómo las constelaciones del cielo están íntegramente relacionadas con las creencias.

Constelaciones en el cielo: ¿cómo puedo encontrar las Tres Marías?

mirar las estrellas En una noche oscura y con poca luz puedes observar varias constelaciones sin necesidad de telescopio.

Ya sabes qué significa esta forma de estrellas, ahora solo debes detectarla en el cielo nocturno. En una noche despejada, el Cinturón de Orión se detecta fácilmente. Se observa como tres estrellas brillantes alineadas en forma recta.

El mejor momento para observarla en el cielo es durante noviembre y marzo, en el hemisferio norte; y en junio y septiembre, en el hemisferio sur del planeta.