Aldosivi ganó y se acercó a Godoy Cruz en la tabla anual

El Tiburón ganó gracias a los goles de Natanael Guzmán a los 16 minutos del primer tiempo y de Giuliano Cerato a los 48 del segundo tiempo.

Gol de Aldosivi Natanael Guzmán marcó el 1 a 0 en el triunfo de Aldosivi. Godoy Cruz lo lamenta.

De esta manera el conjunto marplatense logró superar a San Martín de San Juan en la tabla anual y sumó tres puntos fundamentales para fortalecerse en la lucha por el descenso a la Primera Nacional.

Godoy Cruz logró sumar un punto al empatar como visitante frente a Independiente Rivadavia por lo que alcanzó los 27 puntos mientras que continúan por debajo Aldosivi con 24 y último marcha San Martín de San Juan con 23.

El Tiburón tendrá que visitar a Racing en la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga Profesional el próximo viernes a las 19 en el Cilindro de Avellaneda.

Aldosivi Aldosivi sumó de a tres y se acercó a Godoy Cruz.

Con el triunfo Aldosivi alcanzó los nueve puntos y es el último equipo de la Zona A mientras que se ubica a siete puntos de la zona de clasificación. Por su lado, Godoy Cruz tiene apenas 10 puntos, ubicandose a cinco puntos de los puestos de clasificación.

El Tomba deberá visitar a Lanús el próximo viernes a partir de las 21.15 con el objetivo de sumar de a tres luego de no lograr ganar en las últimas cinco fechas.