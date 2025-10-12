Aldosivi festejó y se acercó a Godoy Cruz.

Aldosivi festejó y se acercó a Godoy Cruz.

Por la fecha 12 del Torneo Clausura se enfrentó Aldosivi y Huracán de Parque Patricios y el Tiburón se quedó con una gran victoria tras ganar por 2 a 0 en el partido correspondiente a la Zona A.

De reojo Godoy Cruz estaba atento al encuentro ya que junto al equipo de Mar del Plata están peleando en la parte baja de la tabla anual.

El conjunto mendocino logró quedarse con un punto al empatar sin goles frente a Independiente Rivadavia que le sirvió para alejarse de San Martín de San Juan, quienes marchan últimos en la tabla anual y peligra su continuidad en la Primera División.

Aldosivi ganó y se acercó a Godoy Cruz en la tabla anual

El Tiburón ganó gracias a los goles de Natanael Guzmán a los 16 minutos del primer tiempo y de Giuliano Cerato a los 48 del segundo tiempo.

Gol de Aldosivi
Natanael Guzm&aacute;n marc&oacute; el 1 a 0 en el triunfo de Aldosivi. Godoy Cruz lo lamenta.

Natanael Guzmán marcó el 1 a 0 en el triunfo de Aldosivi. Godoy Cruz lo lamenta.

De esta manera el conjunto marplatense logró superar a San Martín de San Juan en la tabla anual y sumó tres puntos fundamentales para fortalecerse en la lucha por el descenso a la Primera Nacional.

Godoy Cruz logró sumar un punto al empatar como visitante frente a Independiente Rivadavia por lo que alcanzó los 27 puntos mientras que continúan por debajo Aldosivi con 24 y último marcha San Martín de San Juan con 23.

El Tiburón tendrá que visitar a Racing en la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga Profesional el próximo viernes a las 19 en el Cilindro de Avellaneda.

Aldosivi
Aldosivi sum&oacute; de a tres y se acerc&oacute; a Godoy Cruz.

Aldosivi sumó de a tres y se acercó a Godoy Cruz.

Con el triunfo Aldosivi alcanzó los nueve puntos y es el último equipo de la Zona A mientras que se ubica a siete puntos de la zona de clasificación. Por su lado, Godoy Cruz tiene apenas 10 puntos, ubicandose a cinco puntos de los puestos de clasificación.

El Tomba deberá visitar a Lanús el próximo viernes a partir de las 21.15 con el objetivo de sumar de a tres luego de no lograr ganar en las últimas cinco fechas.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas