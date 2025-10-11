Inicio Ovación Fútbol Novak Djokovic
Cuánto cobró Valentin Vacherot, el 204 del ranking, tras ganarle a Djokovic y ser finalista del Masters 1000 de Shanghai

El monegasco Valentin Vacherot y el francés Arthur Rinderknech dieron la sorpresa en el Masters 1000 de Shanghái y se enfrentarán en una de las finales más peculiares en la historia del tenis, ya que son primos.

Vacherot hizo historia.

El monegasco Valentin Vacherot, verdugo de Novak Djokovic, y el francés Arthur Rinderknech dieron la sorpresa en las semifinales del Masters 1000 de Shanghai y se enfrentarán en una de las finales más peculiares en la historia del tenis, ya que son primos.

Vacherot, quien ocupa el puesto número 204 del ranking ATP, jugó en un nivel altísimo y se impuso a Djokovic por 6-3 y 6-4, luego de una hora y 42 minutos de juego. Además se aseguró un premio de 598.000 dólares que supera a los 594.000 que había acumulado en toda su carrera.

Luego del encuentro ambos jugadores protagonizaron un emotivo cruce de palabras en la red, ya que el serbio le dijo a su oponente que se merecía este momento y que jugó “increíble”, a lo que Vacherot le confesó que fue un placer jugar al menos una vez contra él y le pidió que no se retire.

El recorrido de Vacherot en este Masters 1000 de Shanghai parece realmente el guión de una película, ya que ni siquiera tenía asegurado un lugar en la qualy, instancia que finalmente pudo disputar gracias a varias bajas. Allí derrotó al estadounidense Nishesh Basavareddy y al canadiense Liam Draxl.

Ya en el cuadro principal, Vacherot fue de sorpresa en sorpresa, metiéndose en la semifinal ante Djokovic luego de vencer al serbio Laslo Djere, al kazajo Aleksandr Bublik (14), al checo Tomas Machac (20), al neerlandés Tallon Griekspoor (27) y al danés Holger Rune (10).

Esta increíble participación en Shanghai le permitirá a Vacherot escalar casi 150 posiciones en el ranking, hasta el 58 lugar.

En caso de ganar la final este domingo, Vacherot dará una de las grandes sorpresas en la historia del tenis y, además, se convertirá en el tenista con peor ranking en ganar un Masters 1000, cuyo récord ostenta el croata Borna Coric, quien se impuso en Cincinnati 2022 cuando era el 152 del mundo.

Además recibiría un cheque de 1.124.380 dólares.

Final entre primos en el Masters 1000 de Shanghai

En la final se dará un hecho insólito, ya que se enfrentará con su primo, el francés Arthur Rinderknech, quien derrotó en un verdadero partidazo al ruso Daniil Medvedev (16).

El encuentro comenzó favorable para Medvedev, quien se impuso por 6-4 en el primer set. Sin embargo, Rinderknech no se dio por vencido, sacó su mejor tenis y pudo dar vuelta la historia gracias al 6-2 y 6-4 en el segundo y tercer set, respectivamente.

Rinderknech, quien se meterá en el top 30 por primera vez en su carrera, recorrió un camino durísimo en Shanghái, ya que en su camino hasta las semifinales le había ganado al serbio Hamad Medjedovic, al estadounidense Alex Michelsen (28), al alemán Alexander Zverev (3), al checo Jiri Lehecka (15) y al canadiense Félix Auger-Aliassime (12).

La histórica final entre los primeros Vacherot y Rinderknech será este domingo a las 5:30 de la mañana (hora de Argentina) con TV por ESPN y Disney Plus.

