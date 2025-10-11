Cuánto cobró Valentin Vacherot, el 204 del ranking, tras ganarle a Djokovic y ser finalista del Masters 1000 de Shanghai

El recorrido de Vacherot en este Masters 1000 de Shanghai parece realmente el guión de una película, ya que ni siquiera tenía asegurado un lugar en la qualy, instancia que finalmente pudo disputar gracias a varias bajas. Allí derrotó al estadounidense Nishesh Basavareddy y al canadiense Liam Draxl.

Ya en el cuadro principal, Vacherot fue de sorpresa en sorpresa, metiéndose en la semifinal ante Djokovic luego de vencer al serbio Laslo Djere, al kazajo Aleksandr Bublik (14), al checo Tomas Machac (20), al neerlandés Tallon Griekspoor (27) y al danés Holger Rune (10).

Esta increíble participación en Shanghai le permitirá a Vacherot escalar casi 150 posiciones en el ranking, hasta el 58 lugar.

Embed - SE TERMINÓ PARA NOLE EN SHANGHAI: VACHEROT JUGÓ UN PARTIDAZO Y ELIMINÓ A DJOKOVIC | RESUMEN

En caso de ganar la final este domingo, Vacherot dará una de las grandes sorpresas en la historia del tenis y, además, se convertirá en el tenista con peor ranking en ganar un Masters 1000, cuyo récord ostenta el croata Borna Coric, quien se impuso en Cincinnati 2022 cuando era el 152 del mundo.

Además recibiría un cheque de 1.124.380 dólares.

Final entre primos en el Masters 1000 de Shanghai

En la final se dará un hecho insólito, ya que se enfrentará con su primo, el francés Arthur Rinderknech, quien derrotó en un verdadero partidazo al ruso Daniil Medvedev (16).

Embed - OTRO BATACAZO EN EL M1000 DE SHANGHAI: RINDERKNECH ELIMINÓ A MEDVEDEV Y VA POR EL TÍTULO | RESUMEN

El encuentro comenzó favorable para Medvedev, quien se impuso por 6-4 en el primer set. Sin embargo, Rinderknech no se dio por vencido, sacó su mejor tenis y pudo dar vuelta la historia gracias al 6-2 y 6-4 en el segundo y tercer set, respectivamente.

Rinderknech, quien se meterá en el top 30 por primera vez en su carrera, recorrió un camino durísimo en Shanghái, ya que en su camino hasta las semifinales le había ganado al serbio Hamad Medjedovic, al estadounidense Alex Michelsen (28), al alemán Alexander Zverev (3), al checo Jiri Lehecka (15) y al canadiense Félix Auger-Aliassime (12).

La histórica final entre los primeros Vacherot y Rinderknech será este domingo a las 5:30 de la mañana (hora de Argentina) con TV por ESPN y Disney Plus.