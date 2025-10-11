Entre 1970 y 1984 logró triunfos históricos como el 5 a 1 a Boca en La Bombonera y 5 a 2 a San Lorenzo, en el viejo Gasómetro.

1970: No pudo clasificar en la zona de grupos terminando en la quinta posición, pero logró terminar invicto como local y derrotó a River Plate 2-1 y San Lorenzo 3-2, para ser considerado el mejor equipo del interior.

Gimnasia y esgrima 1970

1971: No logró pasar de ronda nuevamente, pero goleó 5-2 a San Lorenzo en un partido histórico.

1972: No pudo lograr hacer una buena campaña en la fase clasificatoria.

1975: Una campaña regular que no le permitió clasificar.

1978: Estrenó localía en el Malvinas y le propinó una goleada 5-1 a Boca en La Bombonera.

1981: Hizo una mala campaña terminando en la penúltima posición del grupo.

1982: No pudo pasar la fase de grupos y sufrió su primera de dos derrotas con Boca.

1983: Con Juan Gilberto Funes sufrió su segunda derrota con Boca y terminó último en el grupo.

1984: Terminó segundo en el grupo, pasó de ronda y fue eliminado por Argentinos Juniors en octavos de final.

Los títulos en la Liga Mendocina

Gimnasia y Esgrima es el segundo equipo más ganador de la Liga Mendocina de Fútbol (LMF) detrás de Independiente Rivadavia, logró los títulos en 1922, 1923, 1931, 1933, 1937, 1939, 1949, 1952, 1964, 1969, 1974, 1977, 1980, 1981, 1982, 1983, 1986, 1991, 1997-1998 y 2001. Consiguió los títulos de la Primera B de Liga Mendocina en 2010 y 2012.

Víctor Legrotaglie, el máximo ídolo de Gimnasia y Esgrima

Víctor Antonio Legrotaglie, para muchos es considerado el máximo ídolo de Gimnasia y Esgrima y el estadio lleva su nombre y es uno de los jugadores más representativos tuvo el Blanquinegro. Fue requerido por muchos clubes internacionales y el Maestro siempre quiso jugar en el Lobo.

Se destacó por sus goles de tiro libre y olímpicos.