Concluyó la etapa de los exámenes para ingresar a los secundarios de la UNCuyo

La próxima fecha importante para tener en cuenta es el martes 21 de octubre, a las 12, cuando en la web de ingreso a las escuelas se realizará la publicación de los promedios del resultado de las evaluaciones, así como también el orden de mérito. La lista, que estará ordenada por número de DNI, sin nombres, incluirá la nota de la evaluación de Lengua, la de Matemática y el promedio.

Examen de Uncuyo- Ingreso al secundario Este sábado se rindió la prueba de Matemáticas. Es la segunda etapa del examen de ingreso a los secundarios de la UNCuyo. Foto: Gentileza UNCuyo

Cómo sigue el cronograma para el ingreso a la UNCuyo

La publicación de la asignación de vacantes, es decir a qué escuela ingresó cada estudiante en función del promedio obtenido en los exámenes, será el lunes 27 de octubre a las 12 para el Liceo Agrícola y la Escuela de Agricultura de General Alvear. En tanto, el miércoles 5 de noviembre, a las 12, se publicará la asignación de vacantes para el DAD, Magisterio, Martín Zapata y CUC. MatriculaciónSerá presencial, el martes 28 y miércoles 29 de octubre para el Liceo Agrícola y la Escuela de Agricultura, y del jueves 6 al martes 11 de noviembre, para el DAD, Magisterio, Martín Zapata y CUC. La documentación que requerirá en esta instancia se detalla a continuación: