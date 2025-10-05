Una mala para el tenis argentino: Francisco Cerúndolo fue eliminado del Masters 1000 de Shangai

Cerúndolo y Bergs comenzaron el partido con buen juego. Ambos jugadores mantuvieron sus primeros tres turnos de saque.

Bergs produjo el primer quiebre y tomó ventaja en el séptimo game, pero el argentino rompió el servicio de su rival en el juego siguiente. De esta manera, ambos jugadores fueron al tie-break, donde el belga no le dio oportunidades a un desdibujado Cerúndolo que poco pudo hacer para evitar el 7-1.

El momento clave del encuentro llegó en el segundo set. En el sexto game llegó una nueva ruptura de Bergs para ponerse 4-2 y saque.

Luego Bergs pidió atención médica por problemas en su pierna izquierda. Esto le dio una luz de esperanza a Cerúndolo, que sin embargo no pudo aprovechar la situación y terminó cayendo 6-3.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Tiempodetenis1/status/1974821304143433957&partner=&hide_thread=false Francisco Cerúndolo perdió frente a Zizou Bergs por 7-6 (1) y 6-3, y quedó eliminado en tercera ronda del Masters 1000 de Shanghai.pic.twitter.com/ckCPZzHBUZ — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) October 5, 2025

Francisco Cerúndolo tuvo una floja gira asiática

Fue una muy floja gira asiática para Cerúndolo, en la que termina con un saldo de solo una victoria y dos caídas.

El argentino venía de caer en la primera ronda del ATP 500 de Beijing ante el estadounidense Learner Tien, mientras que en el Masters 1000 de Shanghái había debutado con un triunfo en la segunda ronda frente al francés Adrian Mannarino.

Tras un arranque de año muy bueno para Cerúndolo que incluso ilusionaba con la posibilidad de pelear por el ingreso al top 10, el argentino sufrió una grave caída en su nivel en los últimos meses y protagonizó varias derrotas sorpresivas.

Bergs se medirá en la cuarta ronda con el canadiense Gabriel Diallo (31°), un jugador que tuvo un gran crecimiento en este 2025.