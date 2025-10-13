En medio de un gran reparto, esencial para ser una de las producciones más vistas, se luce como nunca el actor estadounidense el Liam Neeson, que arrasa con su personaje.

Battleship: batalla naval, que dura apenas más de 2 horas, es un thriller de 2012 que se estrenó en la plataforma de Netflix a mediados de agosto de 2025.

netflix-Battleship-batalla-naval La película de Netflix promete mucha acción y adrenalina desde el minuto uno.

Netflix: de qué trata la película Battleship: batalla naval

La trama de la película de Netflix tiene en el centro de la escena una batalla épica entre unos extraterrestres que están dispuestos a apoderarse de todos los mares, una gran fuente de energía para ellos, y los humanos. Para que esta guerra, que comenzó en los océanos y luego se extendió en los cielos y en la tierra, se detenga, el ejército de los Estados Unidos, que está al frente de la batalla contra los alienígenas, necesitará de la ayuda de todos los ciudadanos del mundo para lograrlo.

netflix-liam-neeson-batleship-batalla-naval El actor Liam Neeson interpreta al almirante Terrence Shane en la película de Netflix.

Reparto de Battleship: batalla naval, película de Netflix

Taylor Kitsch (Alex Hooper)

Liam Neeson (Terrence Shane)

Alexander Skargard (Stone Hopper)

Brooklyn Decker (Samantha Shane)

Hamish Linkater (Cal Zapata)

Rihanna (Cora Raikes)

Adam Godley (Dr. Nogrady)

Tadanobu Asano (Yugi Nagata)

Tráiler de Battleship: batalla naval, película de Netflix

Dónde ver la película Battleship: batalla naval, según la zona geográfica