En medio de un gran reparto, esencial para ser una de las producciones más vistas, se luce como nunca el actor estadounidense el Liam Neeson, que arrasa con su personaje.
Battleship: batalla naval, que dura apenas más de 2 horas, es un thriller de 2012 que se estrenó en la plataforma de Netflix a mediados de agosto de 2025.
netflix-Battleship-batalla-naval
La película de Netflix promete mucha acción y adrenalina desde el minuto uno.
Netflix: de qué trata la película Battleship: batalla naval
La trama de la película de Netflix tiene en el centro de la escena una batalla épica entre unos extraterrestres que están dispuestos a apoderarse de todos los mares, una gran fuente de energía para ellos, y los humanos. Para que esta guerra, que comenzó en los océanos y luego se extendió en los cielos y en la tierra, se detenga, el ejército de los Estados Unidos, que está al frente de la batalla contra los alienígenas, necesitará de la ayuda de todos los ciudadanos del mundo para lograrlo.
netflix-liam-neeson-batleship-batalla-naval
El actor Liam Neeson interpreta al almirante Terrence Shane en la película de Netflix.
Reparto de Battleship: batalla naval, película de Netflix
- Taylor Kitsch (Alex Hooper)
- Liam Neeson (Terrence Shane)
- Alexander Skargard (Stone Hopper)
- Brooklyn Decker (Samantha Shane)
- Hamish Linkater (Cal Zapata)
- Rihanna (Cora Raikes)
- Adam Godley (Dr. Nogrady)
- Tadanobu Asano (Yugi Nagata)
Tráiler de Battleship: batalla naval, película de Netflix
Embed - Battleship -Tráiler Final en Castellano (HD)
Dónde ver la película Battleship: batalla naval, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Battleship: batalla naval se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Battleship no está disponible en Netflix.
- España: la película Battleship: batalla naval se puede ver en Netflix.