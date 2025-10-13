Está en Netflix, tiene 4 capítulos y es la serie francesa más elegida del año

Al momento de su estreno, hace ya más de 3 años, en Netflix fue un verdadero furor, y es que la serie supo ser del Top 10 mundial, arrasando mucho más allá que entre las opciones del género. Su mezcla ha logrado que sea una de las recomendaciones dramáticas del año, especialmente por la crítica especializada.

La serie fue estrenada en el catálogo de series y películas de Netflix a inicios del 2022, y desde entonces es una de las mejores series francesas de la historia en la plataforma.

Embed - Una Madre Perfecta | Netflix | Tráiler Oficial Subtitulado

Netflix: de qué trata Una madre perfecta, la serie francesa

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix respecto a esta serie de tan solo cuatro capítulos, Una madre perfecta centra su historia en: "Una madre decidida a demostrar la inocencia de su hija termina descubriendo que la verdad duele... y que los límites entre víctima y victimario, a veces, se confunden".

Su historia corta e intensa, hacen de esta serie una de las ofertas dramáticas de Netflix más recomendadas y elegidas del género.

una madre perfecta 2.jpg La serie es la opción francesa más elegida de Netflix en el año.

Reparto de Una madre perfecta, la serie de Netflix

Julie Gayet

Tomer Sisley

Eden Ducourant

Andreas Pietschmann

Cyril Gueï

Fréderique Tirmont

Sylvain Dieuaide

Maxim Driesen

Dónde ver la serie Una madre perfecta, según la zona geográfica