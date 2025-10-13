Está en Netflix

Está en Netflix, tiene 4 capítulos y es la serie francesa más elegida del año

Netflix ofrece un catálogo de series y películas, con historias para todos los gustos. Una serie francesa viene arrasando a paso firme y siendo el relato europeo sensación durante el 2025, a pesar de no haber estrenado esta año, y lo hace con un relato corto e intenso de 4 capítulos: Una madre perfecta.

Las series y películas de producción francesa que se han ido sumando a Netflix en los últimos años, han llevado a que sean de los dramas más cosiderados del catálogo. Esta serie ha sabido cautivar a los suscriptores con un relato basado en una novela, que nos muestra hasta donde es capaz de llegar una madre para defender a su hijo.

una madre perfecta 1.jpg
Parte del éxito de la serie de Netflix se explica en que solo tiene 4 capítulos.

Parte del éxito de la serie de Netflix se explica en que solo tiene 4 capítulos.

La serie de Netflix, en parte, fue un éxito por repetir una fórmula que fue un verdadero éxito dentro del catálogo de series y películas: relato corto e historia intensa. Su presencia en la plataforma fue siempre muy aprobada por los suscriptores, al punto de que ya habiendo pasado tiempo de su estreno, sigue siendo de las más vistas del género.

Al momento de su estreno, hace ya más de 3 años, en Netflix fue un verdadero furor, y es que la serie supo ser del Top 10 mundial, arrasando mucho más allá que entre las opciones del género. Su mezcla ha logrado que sea una de las recomendaciones dramáticas del año, especialmente por la crítica especializada.

La serie fue estrenada en el catálogo de series y películas de Netflix a inicios del 2022, y desde entonces es una de las mejores series francesas de la historia en la plataforma.

Embed - Una Madre Perfecta | Netflix | Tráiler Oficial Subtitulado

Netflix: de qué trata Una madre perfecta, la serie francesa

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix respecto a esta serie de tan solo cuatro capítulos, Una madre perfecta centra su historia en: "Una madre decidida a demostrar la inocencia de su hija termina descubriendo que la verdad duele... y que los límites entre víctima y victimario, a veces, se confunden".

Su historia corta e intensa, hacen de esta serie una de las ofertas dramáticas de Netflix más recomendadas y elegidas del género.

una madre perfecta 2.jpg
La serie es la opción francesa más elegida de Netflix en el año.

La serie es la opción francesa más elegida de Netflix en el año.

Reparto de Una madre perfecta, la serie de Netflix

  • Julie Gayet
  • Tomer Sisley
  • Eden Ducourant
  • Andreas Pietschmann
  • Cyril Gueï
  • Fréderique Tirmont
  • Sylvain Dieuaide
  • Maxim Driesen

Dónde ver la serie Una madre perfecta, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: Una madre perfecta se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: The perfect mother se puede ver en Netflix.
  • España: Una madre perfecta se puede ver en Netflix.

Temas relacionados:

Te puede interesar