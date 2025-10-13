La serie de Netflix que arrasa entre las historias policiales con 8 capítulos

Las actuaciones de los protagonistas, más una trama que se volvió sensación al momento de su estreno en el catálogo de series y películas, la convirtieron en un relato que llegó a ser Top 10 en Netflix. A pesar de los años que pasaron desde su llegada a la plataforma, en la actualidad la serie no para de sumar reproducciones.
Esta serie se sumó al catálogo de series y películas de Netflix en el 2023, desde entonces es uno de los mejores relatos policiales franceses de toda la plataforma.
Embed - Hasta Ahora Toda va Bien | Serie | Primer Temporada | Serie
Netflix: de qué trata la serie Hasta ahora todo va bien
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie francesa de 8 capítulos, Hasta ahora todo va bien centra su mirada en: “La vida de una periodista se sume en el caos cuando protege a su hermano de las autoridades e involucra sin querer a su familia en las crueles maquinaciones de un narcotraficante”.
Esta serie es irresistible para los suscriptores de Netflix por ser una historia atractiva, intensa y corta.
netflix hasta ahora todo va bien (2)
Esta serie es una oferta de Netflix corta, atractiva e intensa.
Reparto de Hasta ahora todo va bien, serie de Netflix
- Nawell Madani
- Kahina Carina
- Carima Amarouche
- Paola Locatelli
- Aïda Guechoud
- Mayane Sarah El Baze
- Djebril Zonga
- Paul Hamy
- Vincent Rottiers
- Walid Afkir
Dónde ver la serie Hasta ahora todo va bien, según la zona geográfica
- Latinoamérica: Hasta ahora todo va bien se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: Thicker Than Water se puede ver en Netflix.
- España: Hasta ahora todo va bien se puede ver en Netflix.