La serie de Netflix que arrasa entre las historias policiales con 8 capítulos

Las actuaciones de los protagonistas, más una trama que se volvió sensación al momento de su estreno en el catálogo de series y películas, la convirtieron en un relato que llegó a ser Top 10 en Netflix. A pesar de los años que pasaron desde su llegada a la plataforma, en la actualidad la serie no para de sumar reproducciones.

Esta serie se sumó al catálogo de series y películas de Netflix en el 2023, desde entonces es uno de los mejores relatos policiales franceses de toda la plataforma.

Netflix: de qué trata la serie Hasta ahora todo va bien

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie francesa de 8 capítulos, Hasta ahora todo va bien centra su mirada en: “La vida de una periodista se sume en el caos cuando protege a su hermano de las autoridades e involucra sin querer a su familia en las crueles maquinaciones de un narcotraficante”.

Esta serie es irresistible para los suscriptores de Netflix por ser una historia atractiva, intensa y corta.

Reparto de Hasta ahora todo va bien, serie de Netflix

Nawell Madani

Kahina Carina

Carima Amarouche

Paola Locatelli

Aïda Guechoud

Mayane Sarah El Baze

Djebril Zonga

Paul Hamy

Vincent Rottiers

Walid Afkir

Dónde ver la serie Hasta ahora todo va bien, según la zona geográfica