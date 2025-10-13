La serie de Netflix que arrasa entre las historias policiales con 8 capítulos

La serie de Netflix que arrasa entre las historias policiales con 8 capítulos

El catálogo de series y películas de Netflix trae ofertas para todos los gustos. Una serie se ha posicionado como una de las historias policiales más irresistibles de los últimos años, con un relato vinculado al narcotráfico y que se compone de tan solo 8 capítulos: Hasta ahora todo va bien.

Estamos frente a una serie de producción francesa, que ha llegado al catálogo de series y películas de Netflix para confirmar que las historias de este país cada vez son más elegidas por los suscriptores. Este relato ha logrado cautivar a la gente con un relato muy intenso, el cual es de los más recomendados del género.

netflix hasta ahora todo va bien (1)
La serie es una de las grandes sorpresas del género en Netflix.

La serie es una de las grandes sorpresas del género en Netflix.

Esta serie ha logrado cautivar a los suscriptores siguiendo una tendencia que es muy marcada entre quienes pagan Netflix: elegir relatos con pocos capítulos en el catálogo de series y películas. La oferta de la plataforma no solo se conforma de 8 capítulos, sino que además, cada uno de estos no supera los 35 minutos de duración.

Las actuaciones de los protagonistas, más una trama que se volvió sensación al momento de su estreno en el catálogo de series y películas, la convirtieron en un relato que llegó a ser Top 10 en Netflix. A pesar de los años que pasaron desde su llegada a la plataforma, en la actualidad la serie no para de sumar reproducciones.

Esta serie se sumó al catálogo de series y películas de Netflix en el 2023, desde entonces es uno de los mejores relatos policiales franceses de toda la plataforma.

Embed - Hasta Ahora Toda va Bien | Serie | Primer Temporada | Serie

Netflix: de qué trata la serie Hasta ahora todo va bien

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie francesa de 8 capítulos, Hasta ahora todo va bien centra su mirada en: “La vida de una periodista se sume en el caos cuando protege a su hermano de las autoridades e involucra sin querer a su familia en las crueles maquinaciones de un narcotraficante”.

Esta serie es irresistible para los suscriptores de Netflix por ser una historia atractiva, intensa y corta.

netflix hasta ahora todo va bien (2)
Esta serie es una oferta de Netflix corta, atractiva e intensa.

Esta serie es una oferta de Netflix corta, atractiva e intensa.

Reparto de Hasta ahora todo va bien, serie de Netflix

  • Nawell Madani
  • Kahina Carina
  • Carima Amarouche
  • Paola Locatelli
  • Aïda Guechoud
  • Mayane Sarah El Baze
  • Djebril Zonga
  • Paul Hamy
  • Vincent Rottiers
  • Walid Afkir

Dónde ver la serie Hasta ahora todo va bien, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: Hasta ahora todo va bien se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: Thicker Than Water se puede ver en Netflix.
  • España: Hasta ahora todo va bien se puede ver en Netflix.

Temas relacionados:

Te puede interesar