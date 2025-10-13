Ezequiel Centurión ponderó el sacrificio de Independiente Rivadavia en la igualdad ante Godoy Cruz: "Tuvimos las más claras"

"Fue un partido como se esperaba. El segundo tiempo, con un hombre menos, terminamos haciendo un esfuerzo grandísimo. Tuvimos las jugadas más claras del partido. Fue una lástima que no se nos pudo abrir el arco de enfrente", aseguró Ezequiel Centurión tras el empate.

"Queríamos dejar los tres puntos en casa pero, por cómo se dio el partido, creo que un empate está bien", sumó el guardametas de Independiente Rivadavia en el análisis del partido. Además, consideró que se vienen "finales" para la Lepra en la meta de clasificar a los playoffs del Torneo Clausura. "Todavía quedan cuatro partidos y no hay que relajarse. Hay que confiar y tener fe, hay que meter ese sprint final para poder clasificar".

Embed - Ezequiel Centurión ponderó el sacrificio de Independiente Rivadavia en la igualdad ante Godoy Cruz

Por último, Centurión se refirió a los próximos dos compromisos que tiene Independiente Rivadavia en el calendario inmediato. Banfield, el próximo sábado en el Gargantini, y River, el viernes 24/10, en Córdoba. "Queda el partido con Banfield y también miramos ese partido de semifinal con River que nos puede dar el pase a la final y sería muy importante", sentenció Ezequiel Centurión sobre la magnitud de lo que viene para la Lepra.