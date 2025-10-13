Inicio Ovación Fútbol Ezequiel Centurión
Ezequiel Centurión ponderó el sacrificio de Independiente Rivadavia en la igualdad ante Godoy Cruz: "Tuvimos las más claras"

Independiente Rivadavia igualó 0 a 0 ante Godoy Cruz en el Bautista Gargantini y el arquero de la Lepra dejó su análisis sobre el partido

Por Carolina Quiroga
Ezequiel Centurión confía en Independiente Rivadavia para lo que viene. 

Independiente Rivadavia y Godoy Cruz igualaron sin goles en el Bautista Gargantini por la décimo segunda fecha del Torneo Clausura. Es la tercera edición del cruce de mendocinos en Primera División y, una vez más, el saldo repartió un punto por lado.

Ezequiel Centurión, de gran presente en Independiente Rivadavia, aseguró que el partido se desenvolvió acorde a lo que esperaban y consideró que eñ Azul del Parque fue más que el Expreso, incluso jugando con un futbolista menos (por la expulsión de Bottari) durante casi todo el segundo tiempo.

independiente rivadavia
Independiente Rivadavia igualó sin goles ante Godoy Cruz en el Bautista Gargantini. Foto: Axel Lloret/UNO.

Qué dijo Ezequiel Centurión luego de la igualdad entre Independiente Rivadavia y Godoy Cruz

Ante la adversidad de tener dos hombres menos sobre el final del partido, la Lepra mostró ese plus de carácter y fue a buscar el partido teniendo serias chances de convertir.

"Fue un partido como se esperaba. El segundo tiempo, con un hombre menos, terminamos haciendo un esfuerzo grandísimo. Tuvimos las jugadas más claras del partido. Fue una lástima que no se nos pudo abrir el arco de enfrente", aseguró Ezequiel Centurión tras el empate.

"Queríamos dejar los tres puntos en casa pero, por cómo se dio el partido, creo que un empate está bien", sumó el guardametas de Independiente Rivadavia en el análisis del partido. Además, consideró que se vienen "finales" para la Lepra en la meta de clasificar a los playoffs del Torneo Clausura. "Todavía quedan cuatro partidos y no hay que relajarse. Hay que confiar y tener fe, hay que meter ese sprint final para poder clasificar".

Por último, Centurión se refirió a los próximos dos compromisos que tiene Independiente Rivadavia en el calendario inmediato. Banfield, el próximo sábado en el Gargantini, y River, el viernes 24/10, en Córdoba. "Queda el partido con Banfield y también miramos ese partido de semifinal con River que nos puede dar el pase a la final y sería muy importante", sentenció Ezequiel Centurión sobre la magnitud de lo que viene para la Lepra.

