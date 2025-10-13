Para qué sirve colocar dientes de ajo en el césped del jardín: truco casero efectivo

También puede actuar como un fungicida natural, ayudando a prevenir o controlar enfermedades fúngicas en el césped, como el oídio, y manteniéndolo siempre en buen estado.

Como se dijo antes, el ajo también tiene el poder de contribuir a una mejora en la calidad del suelo del jardín, aportando materia orgánica al mismo y mejorando sus propiedades físicas.

cesped jardin.jpg Entre otras cosas, los dientes de ajo pueden mejorar la calidad de tu jardín.

A medida que el ajo se descompone, libera nutrientes esenciales como fósforo, calcio, potasio y hierro, que benefician el crecimiento de las raíces y la salud general del césped. Por todo esto, este es un truco casero, recomendado y efectivo.

Para aplicar los dientes de ajo en el césped de tu jardín, puedes recurrir a dos opciones diferentes:

Entierra los dientes : entierra dientes de ajo en la base de las plantas o esparce fragmentos por el suelo. A medida que se degraden, liberarán sus beneficios.

: entierra dientes de ajo en la base de las plantas o esparce fragmentos por el suelo. A medida que se degraden, liberarán sus beneficios. Prepara una infusión: tritura los dientes de ajo con agua, cuela la mezcla y utilízala como spray sobre las plantas para una protección más inmediata y generalizada.

Cuáles son las enfermedades más comunes del césped

Las enfermedades más comunes del césped son de origen fúngico, y todas ellas pueden ser evitadas a través de este truco casero. Las más populares son las que se leen a continuación: