Para qué sirve colocar dientes de ajo en el césped del jardín: truco casero efectivo

Con la llegada de la primavera, son muchas las personas que empiezan a tener en cuenta distintos trucos caseros para mantener en buenas condiciones al jardín de casa. En este sentido, uno de los más famosos es el de colocar dientes de ajo en este espacio, siendo esta una acción que puede darte grandes beneficios.
Si colocas los dientes de ajo en el césped del jardín, no solamente enriquecerás el suelo de este a través de los nutrientes presentes en el ingrediente, sino que también lograrás otra ventaja importante en esto de mantenerlo.
Para qué sirve colocar dientes de ajo en el césped del jardín
El fuerte olor del ajo, debido a compuestos como la alicina, disuade a muchas plagas dañinas como pulgones, ácaros, babosas y otros, que pueden dañar tu césped o los ejemplares presentes en el jardín.
También puede actuar como un fungicida natural, ayudando a prevenir o controlar enfermedades fúngicas en el césped, como el oídio, y manteniéndolo siempre en buen estado.
Como se dijo antes, el ajo también tiene el poder de contribuir a una mejora en la calidad del suelo del jardín, aportando materia orgánica al mismo y mejorando sus propiedades físicas.
A medida que el ajo se descompone, libera nutrientes esenciales como fósforo, calcio, potasio y hierro, que benefician el crecimiento de las raíces y la salud general del césped. Por todo esto, este es un truco casero, recomendado y efectivo.
Para aplicar los dientes de ajo en el césped de tu jardín, puedes recurrir a dos opciones diferentes:
- Entierra los dientes: entierra dientes de ajo en la base de las plantas o esparce fragmentos por el suelo. A medida que se degraden, liberarán sus beneficios.
- Prepara una infusión: tritura los dientes de ajo con agua, cuela la mezcla y utilízala como spray sobre las plantas para una protección más inmediata y generalizada.
Cuáles son las enfermedades más comunes del césped
Las enfermedades más comunes del césped son de origen fúngico, y todas ellas pueden ser evitadas a través de este truco casero. Las más populares son las que se leen a continuación:
- Mancha dólar: se caracteriza por manchas circulares y hundidas que pueden parecerse a monedas de un dólar, de color pajizo o marrón.
- Hilo rojo: causa manchas que pueden parecer hilos de color rojo anaranjado en las briznas de hierba.
- Moho de la nieve: suele aparecer cuando la nieve se derrite, formando parches de color grisáceo o blanquecino.
- Anillos de hadas: se manifiestan como anillos de césped más oscuro o seco, con o sin el crecimiento de hongos.