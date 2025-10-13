Nicolás Romano, el pibe de Gimnasia y Esgrima que soñó con jugar en Primera División y hoy sigue escribiendo su historia

Romano ya había escrito antes un capítulo dorado en la historia de Gimnasia y Esgrima. En 2018 estuvo en el plantel que ascendió desde el Federal A a la Primera Nacional. En el 2024 jugó la final ante San Martín de San Juan y no pudo conseguirlo. Pero el fútbol siempre da revancha y este 2025 finalmente se dio el ascenso a Pimera División. "Tener dos ascensos con el club, hacer historia por ser la primera vez en Primera, es hermoso", expresó emocionado el 10 del Lobo.

La resiliencia de Nicolás Romano y el significado que tiene Gimnasia y Esgrima en su vida

En el Estadio Ciudad de Vicente López, Nicolás Romano pudo haber cerrado de manera ideal su año en el que tuvo la inmensa dificultad de pasar por una recuperación de una lesión de ligamentos cruzados. Marcó un golazo que surgió de una jugada colectiva magnífica de Gimnasia y Esgrima pero que finalmente no fue convalidado a instancias del VAR por una mano previa en la jugada antes del remate.

nicolas romano vs deportivo madryn Nicolás Romano convirtió un golazo en la final ante Deportivo Madryn pero fue anulado. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO.

Así contó esa circunstancia Romano luego de salir campeón ante Deportivo Madryn: "Me enojé muchísimo porque no entendía por qué me lo habían anulado. Me dijeron que alguien rozó con la mano la pelota y no me pareció. Me dio bronca porque, volver de la lesión y coronar la final con un gol hubiese sido lindo. Pero lo importante fue que el gol estuvo y después lo ganamos por penales".

Si alguien le decía al delantero de Gimnasia y Esgrima a principio de año que jugaría una final a fines del 2025, él no lo hubiera creído. Tuvo que atravesar un largo proceso de recuperación y luego mostrar que nuevamente estaba a la altura para jugar el último tramo del torneo. Todo se dio como esperaba y el año cerró de una manera única. "Nunca me imaginé estar acá. Este año solo quería volver a jugar unos minutos porque con esta lesión nunca sabés cuándo podés volver. Y volver así, jugando los últimos partidos y la final, es hermoso".

Embed - Nicolás Romano, el pibe de la casa de Gimnasia y Esgrima que soñó con jugar en Primera División

Finalmente, Nico Romano agradeció a la comunidad blanquinegra y al club por tantos años caminando juntos y así lo definió: "Para mí, Gimnasia es familia. Me abracé con muchísima gente que lleva años en el club en la final, yo estoy hace 11 años y para mí este club es familia".