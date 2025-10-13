Lionel Messi volvió a los entrenamientos con la Selección argentina y la mirada puesta en Puerto Rico

Este domingo, la Selección argentina retomó los entrenamientos con el foco puesto en el cruce ante el elenco puertorriqueño y sumó la presencia del capitán, Lionel Messi. El 10 no formó parte del partido ante la Vinotinto y se reincorporó a las filas de la Albiceleste luego de marcar un doblete y brindar una asistencia ante Atlanta United el pasado sábado ante la presencia de varios de sus compañeros de la Scaloneta.

Lionel Messi

El equipo que piensa Scaloni para enfrentar a Puerto Rico

Pensando en el segundo amistoso, Lionel Scaloni deberá realizar modificaciones respecto del cotejo ante Venezuela debido a las bajas de Franco Mastantuono y Enzo Fernández. Sobre la actuación de Lionel Messi ante Puerto Rico, su presencia es una incógnita debido a que el cuerpo técnico evaluará su estado físico de acuerdo al desgaste que haya sentido el 10.