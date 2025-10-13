Inicio Ovación Fútbol Lionel Messi
Amistosos internacionales

Lionel Messi volvió a los entrenamientos con la Selección argentina y la mirada puesta en Puerto Rico

La Selección argentina enfrentará este martes a Puerto Rico en el segundo compromiso amistoso de la ventana FIFA de octubre

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
Lionel Messi volvió a los entrenamientos con la Selección argentina con la mira puesta en Puerto Rico. 

Lionel Messi volvió a los entrenamientos con la Selección argentina con la mira puesta en Puerto Rico. 

La Selección argentina se prepara para enfrentar a Puerto Rico este martes en el Chase Stadium de Miami, la casa de la Garzas donde militan Lionel Messi y Rodrigo de Paul. Desde las 21 horas, la Albiceleste afrontará su segundo amistoso internacional luego de vencer a Venezuela el pasado viernes por 1 a 0 con gol de Giovanni Lo Celso.

Este domingo, la Selección argentina retomó los entrenamientos con el foco puesto en el cruce ante el elenco puertorriqueño y sumó la presencia del capitán, Lionel Messi. El 10 no formó parte del partido ante la Vinotinto y se reincorporó a las filas de la Albiceleste luego de marcar un doblete y brindar una asistencia ante Atlanta United el pasado sábado ante la presencia de varios de sus compañeros de la Scaloneta.

Lionel Messi

El equipo que piensa Scaloni para enfrentar a Puerto Rico

Pensando en el segundo amistoso, Lionel Scaloni deberá realizar modificaciones respecto del cotejo ante Venezuela debido a las bajas de Franco Mastantuono y Enzo Fernández. Sobre la actuación de Lionel Messi ante Puerto Rico, su presencia es una incógnita debido a que el cuerpo técnico evaluará su estado físico de acuerdo al desgaste que haya sentido el 10.

Además, el DT había planteado de antemano darle lugar a los nuevos convocados por lo que seguramente tendrán lugar futbolistas como Lautaro Rivero, José Manuel López o Aníbal Moreno. “El martes seguramente jugarán todos los chicos que han venido nuevos. No han tenido la oportunidad hoy, pero ya sabía que el otro la iban a tener. Espero que la aprovechen y sigan de esta manera", había asegurado Scaloni en conferencia de prensa.

paredes seleccion
La Selecci&oacute;n argentina retom&oacute; los entrenamientos pensando en el encuentro de este martes ante Puerto Rico.&nbsp;

La Selección argentina retomó los entrenamientos pensando en el encuentro de este martes ante Puerto Rico.

Este lunes la Selección argentina volverá a entrenarse y se esperan mayores indicios sobre el once que saltará a la cancha en el Chase Stadium para enfrentar a Puerto Rico en el segundo amistoso de esta ventana FIFA.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas