La plataforma de Netflix estás haciendo muy bien las tareas este 2025 en materia de estrenos y la película Knives Out: entre navajas y secretos es una clara muestra de ello, por su éxito a nivel mundial en el top de reproducciones.
Netflix: la película que llegó este 2025 y revela un misterio criminal que te dejará sin aliento
Descubre el secreto detrás del asesinato que paraliza a todos, en una entrega de Netflix que arrasa con Ana de Armas, entre todas las series y películas
Esta película estadounidense de 2019, que en medio de un gran reparto brilla con la actuación la actriz Ana de Armas, es una propuesta de drama y comedia donde abundan las escenas de humor negro y que cuenta con el apoyo casi total de la crítica, que la dejó más que bien parada con sus reseñas.
La obra protagonizada por Rian Johnson, que brilla entre todas las series y películas y dura 2 horas y 10 minutos, se estrenó en Netflix el 2 de julio de 2025.
Netflix: de qué trata la película Knives Out: Entre navajas y secretos
La película que aterrizó hace poco en Netflix, sigue la historia de un escritor llamado Harlan Thrombey (Christopher Plummer), que es encontrado muerto en su lujosa mansión. El renombrado novelista de misterio aparece sin signos de vida, justo después de que se encontraba celebrando con su familia, su cumpleaños número 85. Aparece en escena el detective Benoit Blanc (Daniel Craig) para poder dar con el o los responsables de la muerte del escritor. Y lo hace explorando una densa red de secretos que involucran a su excéntrica y perturbadora familia.
Netflix: tres datos imperdibles de la película
- Apple no deja que los personajes malvados de la película utilicen teléfonos de esa marca, por lo que es fácil divisar qué actores son los buenos y cuáles son los malos, ya que estos últimos usan móviles Android.
- El director de fotografía de la película tuvo que utilizar accesorios especiales llamados "mates" para evitar el reflejo en los anteojos que usaron algunos de los personajes.
- La película basó su título en una canción de la banda musical Radiohead, publicada en 2001.
Reparto de Knives Out: entre navajas y secretos, película de Netflix
- Daniel Craig (Benoit Blanc)
- Chris Evans (Ransom Drysdale)
- Ana de Armas (Marta Cabrera)
- Jamie Lee Curtis (Linda Drysdale)
- Michael Shannon (Walt Thrombey)
- Don Johnson (Richard Drysdale)
- Toni Collette (Joni Thrombey)
Netflix: tráiler de la película Knives Out: entre navajas y secretos
Dónde ver la película Knives Out: entre navajas y secretos, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Knives Out: entre navajas y secretos se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Knives Out no está disponible en Netflix.
- España: la película Knives Out: entre navajas y secretos se puede ver en Netflix.