Inicio Series y películas Netflix
Streaming

Netflix: la película que llegó este 2025 y revela un misterio criminal que te dejará sin aliento

Descubre el secreto detrás del asesinato que paraliza a todos, en una entrega de Netflix que arrasa con Ana de Armas, entre todas las series y películas

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
La actriz Ana de Armas interpreta a Marta Cabrera en la película de Netflix.

La actriz Ana de Armas interpreta a Marta Cabrera en la película de Netflix.

La plataforma de Netflix estás haciendo muy bien las tareas este 2025 en materia de estrenos y la película Knives Out: entre navajas y secretos es una clara muestra de ello, por su éxito a nivel mundial en el top de reproducciones.

Esta película estadounidense de 2019, que en medio de un gran reparto brilla con la actuación la actriz Ana de Armas, es una propuesta de drama y comedia donde abundan las escenas de humor negro y que cuenta con el apoyo casi total de la crítica, que la dejó más que bien parada con sus reseñas.

La obra protagonizada por Rian Johnson, que brilla entre todas las series y películas y dura 2 horas y 10 minutos, se estrenó en Netflix el 2 de julio de 2025.

Netflix: de qué trata la película Knives Out: Entre navajas y secretos

La película que aterrizó hace poco en Netflix, sigue la historia de un escritor llamado Harlan Thrombey (Christopher Plummer), que es encontrado muerto en su lujosa mansión. El renombrado novelista de misterio aparece sin signos de vida, justo después de que se encontraba celebrando con su familia, su cumpleaños número 85. Aparece en escena el detective Benoit Blanc (Daniel Craig) para poder dar con el o los responsables de la muerte del escritor. Y lo hace explorando una densa red de secretos que involucran a su excéntrica y perturbadora familia.

netflix-Knives-Out-entre-navajas-y-secretos-ana-de-armas-pelicula
La actriz Ana de Armas fue aclamada recibi&oacute; muchos elogios por su actuaci&oacute;n en la pel&iacute;cula de Netflix.

La actriz Ana de Armas fue aclamada recibió muchos elogios por su actuación en la película de Netflix.

Netflix: tres datos imperdibles de la película

  • Apple no deja que los personajes malvados de la película utilicen teléfonos de esa marca, por lo que es fácil divisar qué actores son los buenos y cuáles son los malos, ya que estos últimos usan móviles Android.
  • El director de fotografía de la película tuvo que utilizar accesorios especiales llamados "mates" para evitar el reflejo en los anteojos que usaron algunos de los personajes.
  • La película basó su título en una canción de la banda musical Radiohead, publicada en 2001.
netflix-ana-de-armas-Knives-Out-entre-navajas-y-secretos
La pel&iacute;cula de Netflix es una producci&oacute;n de drama y comedia que tiene como punto fuerte el humor negro.

La película de Netflix es una producción de drama y comedia que tiene como punto fuerte el humor negro.

Reparto de Knives Out: entre navajas y secretos, película de Netflix

  • Daniel Craig (Benoit Blanc)
  • Chris Evans (Ransom Drysdale)
  • Ana de Armas (Marta Cabrera)
  • Jamie Lee Curtis (Linda Drysdale)
  • Michael Shannon (Walt Thrombey)
  • Don Johnson (Richard Drysdale)
  • Toni Collette (Joni Thrombey)

Netflix: tráiler de la película Knives Out: entre navajas y secretos

Embed - ENTRE NAVAJAS Y SECRETOS (Knives Out) - Trailer Español Latino 2019

Dónde ver la película Knives Out: entre navajas y secretos, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Knives Out: entre navajas y secretos se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Knives Out no está disponible en Netflix.
  • España: la película Knives Out: entre navajas y secretos se puede ver en Netflix.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar