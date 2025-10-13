Netflix la rompe con la impactante serie española del 2025 de solo 6 capítulos

Su madre, La China Jurado, le forzará a cumplir con el encargo, mientras que Elmer tendrá que resolver su disyuntiva.

La madre de Elmer aprovechó su falta de emociones para convertirlo en sicario, pero cuando él se enamora de una víctima, la fachada de ambos como jardineros se tambalea.

Netflix: de qué trata la serie española El jardinero

El jardinero es una serie thriller que narra la historia de Elmer y de su madre, conocida como la China Jurado, una mujer controladora de armas tomar.

Ambas gestionan un vivero que funciona como tapadera de un negocio ilegal de crímenes por encargo. Elmer no suele tener problema con llevar a cabo cada uno de los asesinatos que se le encomiendan.

Pero cuando debe matar a una joven profesora de infantil, llamada Violeta, algo se remueve en su interior y siente una especial atracción hacia ella.

Mientras su amor por Violeta se acrecienta, su madre sigue con el plan de acabar con la vida de la maestra.

Netflix: reparto de la serie española El jardinero

Álvaro Rico (Elmer)

Cecilia Suárez (La China Jurado)

Catalina Sopelana (Violeta)

Emma Suárez

María Vázquez

Francis Lorenzo

Javier Morgade

Tráiler de la serie española El jardinero

Dónde ver la serie El jardinero, según la zona geográfica