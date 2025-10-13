En lo que va del 2025 Netflix ha incorporado varios éxitos a su gran catálogo de series y películas, como por ejemplo la impactante serie española de solo 6 capítulos que es furor, se trata de El jardinero.
Netflix la rompe con la impactante serie española del 2025 de solo 6 capítulos
Netflix siempre está renovando su gran catálogo de series y películas, en el 2025 incorporó la impactante serie española que es un éxito
El jardinero cuanta la historia protagonizada por Elmer en su vivero de árboles y plantas sobre el que se esconde un negocio de asesinatos a sueldo.
El protagonista, al que no le cuesta hacer su trabajo por un accidente que le dejó sin emociones, se ve obligado a matar a una profesora de Educación Infantil de la que se enamora.
Su madre, La China Jurado, le forzará a cumplir con el encargo, mientras que Elmer tendrá que resolver su disyuntiva.
La madre de Elmer aprovechó su falta de emociones para convertirlo en sicario, pero cuando él se enamora de una víctima, la fachada de ambos como jardineros se tambalea.
Netflix: de qué trata la serie española El jardinero
El jardinero es una serie thriller que narra la historia de Elmer y de su madre, conocida como la China Jurado, una mujer controladora de armas tomar.
Ambas gestionan un vivero que funciona como tapadera de un negocio ilegal de crímenes por encargo. Elmer no suele tener problema con llevar a cabo cada uno de los asesinatos que se le encomiendan.
Pero cuando debe matar a una joven profesora de infantil, llamada Violeta, algo se remueve en su interior y siente una especial atracción hacia ella.
Mientras su amor por Violeta se acrecienta, su madre sigue con el plan de acabar con la vida de la maestra.
Netflix: reparto de la serie española El jardinero
- Álvaro Rico (Elmer)
- Cecilia Suárez (La China Jurado)
- Catalina Sopelana (Violeta)
- Emma Suárez
- María Vázquez
- Francis Lorenzo
- Javier Morgade
Tráiler de la serie española El jardinero
Dónde ver la serie El jardinero, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie El jardinero se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie El jardinero se puede ver en Netflix.
- España: la serie El jardinero se puede ver en Netflix.