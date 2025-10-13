Bridgerton es una de las series más exitosas de la plataforma Netflix. La misma se basa en los libros homónimos de la autora Julia Quinn y los fanáticos de la misma están esperando con ansias el estreno de la cuarta temporada.
Bridgerton adelantó la fecha de estreno de su cuarta temporada: cuándo será
Los nuevos episodios de la exitosa serie de época Bridgerton llegarán divididos en dos tandas a la plataforma de streaming Netflix
En las últimas horas la mencionada plataforma de streaming confirmó la fecha de estreno de la cuarta temporada de Bridgerton, la cual se basará en la historia de amor de Benedict y Sophie.
¿Cuándo se estrenará la cuarta temporada de Bridgerton en Netflix?
Según confirmó el Instagram oficial de Bridgerton, la cuarta temporada se estrenará en dos partes:
- Parte 1: 29 de enero de 2026
- Parte 2: 26 de febrero de 2026
Sin dudas, los fanáticos de esta serie deberán trabajar la paciencia, ya que entre la primera parte y la segunda hay casi un mes de separación.
Además, en las últimas semanas Netflix confirmó que renovó contrato con Shondaland y que se realizará una quinta y sexta temporada de Bridgerton.
¿De qué tratará la cuarta temporada de Bridgerton?
Según la descripción que ha brindado Netflix, esta cuarta temporada se centra en Benedict, el segundo hijo de la familia, un hombre bohemio. A pesar de que sus hermanos mayor y menor están felizmente casados, Benedict se resiste a sentar cabeza, hasta que conoce a una cautivadora Dama de Plata en el baile de máscaras de su madre.
Esta cuarta temporada de Bridgerton tendrá a Luke Thompson como Benedict Bridgerton, Yerin Ha que hace su debut en la historia como Sophie Baek, Jonathan Bailey que regresa como Anthony Bridgerton, Victor Alli como Lord John Stirling, Adjoa Andoh como Lady Danbury, Julie Andrews como la voz en off de Lady Whistledown, Lorraine Ashbourne como la Sra. Varley, Masali Baduza como Michaela Stirling, Nicola Coughlan como Penelope Bridgerton y Hannah Dodd como Francesca Stirling.