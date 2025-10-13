Bridgerton adelantó la fecha de estreno de su cuarta temporada: cuándo será

Parte 1: 29 de enero de 2026

Parte 2: 26 de febrero de 2026

Embed - Bridgerton on Instagram: "This season, unmask your true love. Bridgerton Season 4 shall arrive in two parts, Part 1: January 29; Part 2: February 26." View this post on Instagram A post shared by Bridgerton (@bridgertonnetflix)

Sin dudas, los fanáticos de esta serie deberán trabajar la paciencia, ya que entre la primera parte y la segunda hay casi un mes de separación.

Además, en las últimas semanas Netflix confirmó que renovó contrato con Shondaland y que se realizará una quinta y sexta temporada de Bridgerton.

¿De qué tratará la cuarta temporada de Bridgerton?

Según la descripción que ha brindado Netflix, esta cuarta temporada se centra en Benedict, el segundo hijo de la familia, un hombre bohemio. A pesar de que sus hermanos mayor y menor están felizmente casados, Benedict se resiste a sentar cabeza, hasta que conoce a una cautivadora Dama de Plata en el baile de máscaras de su madre.

Embed - Bridgerton Season 4 | Date Announcement | Netflix

Esta cuarta temporada de Bridgerton tendrá a Luke Thompson como Benedict Bridgerton, Yerin Ha que hace su debut en la historia como Sophie Baek, Jonathan Bailey que regresa como Anthony Bridgerton, Victor Alli como Lord John Stirling, Adjoa Andoh como Lady Danbury, Julie Andrews como la voz en off de Lady Whistledown, Lorraine Ashbourne como la Sra. Varley, Masali Baduza como Michaela Stirling, Nicola Coughlan como Penelope Bridgerton y Hannah Dodd como Francesca Stirling.