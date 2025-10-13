Cortarán una parte del Acceso Este este martes durante una hora y media por trabajos de Vialidad

La calzada quedará reducida y el tránsito será desviado por el carril de desaceleración (entrada a Urquiza), según explicaron oficialmente desde el organismo. Los conductores podrán reincorporarse al acceso por el carril de aceleración.

acceso este y urquiza corte transito El corte de tránsito será en el Acceso Este a la altura de calle Urquiza.

El orden del tránsito estará a cargo de personal de Tránsito de Guaymallén y pidieron circular con precaución, respetar la señalización y las indicaciones de los trabajadores presentes en el lugar.