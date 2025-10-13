La Dirección Nacional de Vialidad informó que este martes el Acceso Este estará cortado a la altura de calle Urquiza, en sentido oeste-este, para retirar un contador de tránsito del cantero central. Los trabajos comenzarán a las 10 y estiman que demandarán una hora y media.
Tránsito
Cortarán una parte del Acceso Este este martes durante una hora y media por trabajos de Vialidad
Vialidad retirará un contador de tránsito. Los trabajos arrancan a las 10 y durarán aproximadamente una hora y media. Habrá desvíos
La calzada quedará reducida y el tránsito será desviado por el carril de desaceleración (entrada a Urquiza), según explicaron oficialmente desde el organismo. Los conductores podrán reincorporarse al acceso por el carril de aceleración.
El orden del tránsito estará a cargo de personal de Tránsito de Guaymallén y pidieron circular con precaución, respetar la señalización y las indicaciones de los trabajadores presentes en el lugar.