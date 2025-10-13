Inicio Ovación Fútbol Boca Juniors
TORNEO CLAUSURA

Mala noticia en Boca para el DT pero buena para Carlos Palacios que vuelve en este Torneo Clausura

Luego de un bajo rendimiento y una lesión, vuelve en Boca el chileno Carlos Palacios, reemplazando a Alan Velasco que tendrá una larga convalescencia

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Carlos Palacios recupera su puesto en la ofensiva de Boca al conocerse la severidad de la lesión de Velasco, que se pierde lo que queda del Torneo Clausura.

Este lunes Boca confirmó la gravedad de la slesión del mediapunta Alan Agustín Velasco, la que lo dejará fuera de competición por lo que queda del año. Se trata de una distensión del ligamento lateral interno de la rodilla derecha y se perderá lo que resta del año.

Desde las redes sociales del club se dio a conocer la baja del enganche, ex jugador de Independiente y será baja para el entrenador interino Claudio Úbeda, en el momento en que Boca salió e la mala racha y busca ganar el Torneo Clausura.

Alan Velasco
Alan Velasco tuvo el aval del fallecido Miguel Ángel Russo para ser titular y respondió positivamente. La lesión de su rodilla lo deja afuera por el resto del año.

El reemplazante de Velasco será el chileno Carlos Palacios, un jugador que sufrió una lesión el mes pasado, molestia en el aductor, y que tendrá una oportunidad de levantar el nivel luego de flojas actuaciones y cuando se hablaba de que no sería tenido en cuenta para el primer equipo Xeneize.

La de Velasco es una baja sensible en Boca

Claudio Úbeda pierde a un futbolista como el atacante Alan Velasco, que disputó 11 de los 12 partidos del presente Torneo Clausura, y con un gol en su haber, ante Independiente Rivadavia.

Velasco se lesionó al chocar en el entrenamiento del miércoles pasado con su compañero Tomás Belmonte. Al día siguuiente, cuando los jugadores se retiraban de la Bombonera tras el último adiós a Russo, Velasco tenía colocada una férula en su rodilla.

Boca entrenó pensando en Belgrano

El plantel de Boca Juniors entrenó este lunes en horario matutino en el predio de Ezeiza, sin la presencia del mediocampista Leandro Paredes que está con la Selección argentina en la gira por Estados Unidos por la fecha FIFA.

Según pudo saber Noticias Argentinas, el ex futbolista de la Roma de Italia volverá a la Argentina ni bien culmine el encuentro ante los puertorriqueños y el miércoles planea estar disponible para sumar a los entrenamientos vespertinos.

Boca será anfitrión de Belgrano de Córdoba el próximo sábado desde las 18 horas, por la 13ª fecha del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, en lo que será el primer encuentro sin Russo al mando del primer equipo.

