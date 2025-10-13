Mala noticia en Boca para el DT pero buena para Carlos Palacios que vuelve en este Torneo Clausura

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/1977757801112797452&partner=&hide_thread=false #ParteMédico



El jugador Alan Velasco sufrió una distensión del ligamento lateral interno de la rodilla derecha.



Depto. Médico Fútbol Profesional. pic.twitter.com/bNmzwYD8G8 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 13, 2025

La de Velasco es una baja sensible en Boca

Claudio Úbeda pierde a un futbolista como el atacante Alan Velasco, que disputó 11 de los 12 partidos del presente Torneo Clausura, y con un gol en su haber, ante Independiente Rivadavia.

Velasco se lesionó al chocar en el entrenamiento del miércoles pasado con su compañero Tomás Belmonte. Al día siguuiente, cuando los jugadores se retiraban de la Bombonera tras el último adiós a Russo, Velasco tenía colocada una férula en su rodilla.

Boca entrenó pensando en Belgrano

El plantel de Boca Juniors entrenó este lunes en horario matutino en el predio de Ezeiza, sin la presencia del mediocampista Leandro Paredes que está con la Selección argentina en la gira por Estados Unidos por la fecha FIFA.

Según pudo saber Noticias Argentinas, el ex futbolista de la Roma de Italia volverá a la Argentina ni bien culmine el encuentro ante los puertorriqueños y el miércoles planea estar disponible para sumar a los entrenamientos vespertinos.

Boca será anfitrión de Belgrano de Córdoba el próximo sábado desde las 18 horas, por la 13ª fecha del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, en lo que será el primer encuentro sin Russo al mando del primer equipo.