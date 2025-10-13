Colapinto correrá el GP de Estados Unidos de Fórmula 1: los horarios del fin de semana

El GP de Estados Unidos se disputará en el Circuito de las Américas en la ciudad de Austin, en el Estado de Texas.

El piloto argentino Colapinto afrontará su segunda experiencia en este evento, tras el décimo puesto que obtuvo el año pasado con la escudería Williams.

Esta temporada, el joven pilarense de 22 años buscará repuntar la pobre imagen que está dejando en el Campeonato Mundial a bordo de su Alpine, debido en parte al mal desempeño del monoplaza.

colapinto-1 Colapinto viene de ocupar el puesto 16 en el GP de Singapur.

El joven Franco Colapinto, que viene de obtener el puesto 16 en el GP de Singapur, espera aprovechar las características del Circuit of the Americas, un trazado que combina curvas rápidas y secciones técnicas donde el talento individual puede marcar la diferencia.

Franco Colapinto correrá el GP de Estados Unidos: los horarios

Viernes 17 de octubre

Práctica libre: 14.30

Clasificación Sprint: 18.30

Sábado 18 de octubre:

Carrera Sprint: 14

Clasificación: 18

Domingo 19 de octubre:

Carrera: 16

Toda la actividad se podrá seguir por cable convencional a través de Fox Sports, y en streaming por Disney+, además de la plataforma de la Fórmula 1.