Colapinto correrá el GP de Estados Unidos de Fórmula 1: los horarios del fin de semana

Franco Colapinto afrontará el próximo fin de semana el GP de Estados Unidos de Fórmula 1

Por UNO
Franco Colapinto correrá el GP de Estados Unidos de Fórmula 1.

Franco Colapinto está listo para otro gran desafío. El piloto argentino de Alpine disputará el próximo fin de semana el GP de Estados Unidos de Fórmula 1, en una carrera correspondiente a la fecha 19 de la temporada 2025, donde tratará de reivindicarse tras la decepción que sufrió en el GP de Singapur.

El próximo viernes desde las 14.30 comenzarán las prácticas libres del Gran Premio de Estados Unidos con la FP1. Más tarde, a las 18.30 tendrá lugar la clasificación sprint.

Franco Colapinto
Colapinto afrontará un nuevo desafío en la Fórmula 1.

Mientras que el sábado se correrá la sprint a las 14 y, a las 18 será la clasificación para determinar la parrilla de salida de la carrera principal del domingo que será desde las 16 de Argentina

El GP de Estados Unidos se disputará en el Circuito de las Américas en la ciudad de Austin, en el Estado de Texas.

El piloto argentino Colapinto afrontará su segunda experiencia en este evento, tras el décimo puesto que obtuvo el año pasado con la escudería Williams.

Esta temporada, el joven pilarense de 22 años buscará repuntar la pobre imagen que está dejando en el Campeonato Mundial a bordo de su Alpine, debido en parte al mal desempeño del monoplaza.

colapinto-1
Colapinto viene de ocupar el puesto 16 en el GP de Singapur.

El joven Franco Colapinto, que viene de obtener el puesto 16 en el GP de Singapur, espera aprovechar las características del Circuit of the Americas, un trazado que combina curvas rápidas y secciones técnicas donde el talento individual puede marcar la diferencia.

Franco Colapinto correrá el GP de Estados Unidos: los horarios

Viernes 17 de octubre

  • Práctica libre: 14.30
  • Clasificación Sprint: 18.30

Sábado 18 de octubre:

  • Carrera Sprint: 14
  • Clasificación: 18

Domingo 19 de octubre:

  • Carrera: 16

Toda la actividad se podrá seguir por cable convencional a través de Fox Sports, y en streaming por Disney+, además de la plataforma de la Fórmula 1.

