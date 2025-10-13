Facundo Navarro: la historia del mendocino que triunfa en el hockey sobre patines, y juega en Portugal

- ¡Ganar el Mundial de Clubes fue un sueño! Individualmente significó muchísimo para mí, por estar en Argentina, en el emblemático Aldo Cantoni, con mi familia en la tribuna y con el club que me abrió las puertas en Europa. Todo eso hizo que sea aún más especial.

-¿Se disfruta más el logro porque fue en tu país?

- Claramente se disfrutó más porque fue en Argentina, cuando era chico iba al Cantoni con mi papá a ver finales de torneos internacionales, campeonatos del mundo, finales de liga, etc.. y ahora estar viviéndolo desde adentro fue algo inexplicable.

-¿A quiénes les dedicás el título?

- El título claramente va dedicado a mi familia. Desde mi mujer y mi mamá, que se quedaron en Portugal e hicieron el aguante desde ahí, a mi papá, hermanas y sobrinos que fueron a verme todos los días a San Juan.

- ¿Cómo es tu vida en Portugal?

- En Portugal tenemos la suerte de vivir muy bien, nos ha tocado estar en pueblos y ciudades que nos han acogido muy bien y nos hemos sentido parte siempre.

- ¿Vivís del hockey?

- Si, yo vivo del hockey desde hace ya 9 años.

- ¿Qué fue lo más lindo que te tocó vivir en este deporte?

- Tengo varios recuerdos, copas y momentos que marcaron mi carrera, pero sin dudas cantar el himno argentino en el Mundial junto con mis compañeros es de las cosas que más he sentido y que más me han llenado de orgullo.

facundo-navarro-hockey-sobre-patines-1 Facu Navarro está en Portugal con su madre y con su mujer. Muestra las copas que ganó en San Juan.

- ¿Qué sentimiento tenés por Petroleros/YPF, el club de donde surgiste?

- Al club (Petroleros YPF) lo llevo siempre conmigo, intento mantenerme al tanto de los partidos, de los amigos que están ahí y cuando voy para allá siempre me doy unas vueltas por el club, que fue mi segunda casa la mayor parte de mi vida.

- ¿Qué sentís al haber podido jugar y ser campeón con la Selección argentina?

- Haber jugado con la Selección como dije anteriormente es de las cosas que yo más me enorgullezco, desde chico fue uno de mis sueños y el sentimiento de pertenencia hacia mí país hace que sienta un orgullo y una felicidad especial.

- ¿A qué edad te pusiste los patines?

- La primera vez que me puse los patines fue a los 5 años en el club YPF.

-¿Qué entrenador te marcó en tu carrera desde chico?

- El entrenador y hoy en día amigo que me acompañó durante gran parte de mi vida fue Tutti Baieli, con el que siempre voy a estar agradecido y a quien quiero mucho. Estos años en Portugal también he tenido entrenadores que han ayudado muchísimo a mi crecimiento como jugador.

Más datos de Facundo Navarro

Su familia

Su mujer se llama Rosario y es mendocina.

Sus padres son Nancy y Cristian. Tiene tres Hermanas: Constanza, Julieta y Guadalupe. Sus sobrinos son Tomás y Rufina

Los clubes donde jugó:

Petroleros YPF de los 5 a los 16 años.

Sporting CP de los 16 a los 19 años y volvió a los 25

AD Sanjoenense de los 19 a los 21 años

AD Valongo de los 21 a 23 años

UD Oliveirense de los 23 a los 25 años

Su participación en la Selección Argentina: