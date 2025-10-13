Inicio Ovación Polideportivo Facundo Navarro
La rompe en el Sporting

Facundo Navarro: la historia del mendocino que triunfa en el hockey sobre patines, y juega en Portugal

El mendocino Facundo Navarro viene de consagrarse campeón con el Sporting de Portugal del Mundial de Clubes de hockey sobre patines, que se jugó en San Juan. Su historia

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Facundo Navarro posa con su mujer, Rosario, con la Supercopa de Portugal que ganó el sábado pasado.

Facundo Navarro posa con su mujer, Rosario, con la Supercopa de Portugal que ganó el sábado pasado.

Facundo Navarro (25) sabe de consagraciones y títulos en el hockey sobre patines mundial. El jugador mendocino, que actúa en la Selección argentina con su comprovinciano Valentín Grimalt (el arquero que fue ganó el título del mundo en La Roche-sur-Yon, Francia 2015), salió campeón del primer Mundial de Clubes el pasado 5 de octubre en el estadio Aldo Cantoni, tras vencer en la final a Barcelona de España por 3 a 2.

"Después de 6 días de haber ganado el Mundial de clubes, jugamos la Supercopa de Portugal, y le ganamos 4 a 3 al Porto en el alargue, es una copa súper importante para el club, que conquistamos con mucho esfuerzo", dijo en el inicio de la nota con Diario UNO el jugador surgido del club YPF.

facundo-navarro-hockey-sobre-patines
Facundo Navarro posaba con sus tres hermanas, con su padre y con sus sobrinos en el Aldo Cantoni.

Facundo Navarro posaba con sus tres hermanas, con su padre y con sus sobrinos en el Aldo Cantoni.

- ¿Cómo viviste la consagración en el Mundial de Clubes?

- ¡Ganar el Mundial de Clubes fue un sueño! Individualmente significó muchísimo para mí, por estar en Argentina, en el emblemático Aldo Cantoni, con mi familia en la tribuna y con el club que me abrió las puertas en Europa. Todo eso hizo que sea aún más especial.

-¿Se disfruta más el logro porque fue en tu país?

- Claramente se disfrutó más porque fue en Argentina, cuando era chico iba al Cantoni con mi papá a ver finales de torneos internacionales, campeonatos del mundo, finales de liga, etc.. y ahora estar viviéndolo desde adentro fue algo inexplicable.

-¿A quiénes les dedicás el título?

- El título claramente va dedicado a mi familia. Desde mi mujer y mi mamá, que se quedaron en Portugal e hicieron el aguante desde ahí, a mi papá, hermanas y sobrinos que fueron a verme todos los días a San Juan.

- ¿Cómo es tu vida en Portugal?

- En Portugal tenemos la suerte de vivir muy bien, nos ha tocado estar en pueblos y ciudades que nos han acogido muy bien y nos hemos sentido parte siempre.

- ¿Vivís del hockey?

- Si, yo vivo del hockey desde hace ya 9 años.

- ¿Qué fue lo más lindo que te tocó vivir en este deporte?

- Tengo varios recuerdos, copas y momentos que marcaron mi carrera, pero sin dudas cantar el himno argentino en el Mundial junto con mis compañeros es de las cosas que más he sentido y que más me han llenado de orgullo.

facundo-navarro-hockey-sobre-patines-1
Facu Navarro est&aacute; en Portugal con su madre y con su mujer. Muestra las copas que gan&oacute; en San Juan.

Facu Navarro está en Portugal con su madre y con su mujer. Muestra las copas que ganó en San Juan.

- ¿Qué sentimiento tenés por Petroleros/YPF, el club de donde surgiste?

- Al club (Petroleros YPF) lo llevo siempre conmigo, intento mantenerme al tanto de los partidos, de los amigos que están ahí y cuando voy para allá siempre me doy unas vueltas por el club, que fue mi segunda casa la mayor parte de mi vida.

- ¿Qué sentís al haber podido jugar y ser campeón con la Selección argentina?

- Haber jugado con la Selección como dije anteriormente es de las cosas que yo más me enorgullezco, desde chico fue uno de mis sueños y el sentimiento de pertenencia hacia mí país hace que sienta un orgullo y una felicidad especial.

- ¿A qué edad te pusiste los patines?

- La primera vez que me puse los patines fue a los 5 años en el club YPF.

-¿Qué entrenador te marcó en tu carrera desde chico?

- El entrenador y hoy en día amigo que me acompañó durante gran parte de mi vida fue Tutti Baieli, con el que siempre voy a estar agradecido y a quien quiero mucho. Estos años en Portugal también he tenido entrenadores que han ayudado muchísimo a mi crecimiento como jugador.

Más datos de Facundo Navarro

Su familia

  • Su mujer se llama Rosario y es mendocina.
  • Sus padres son Nancy y Cristian. Tiene tres Hermanas: Constanza, Julieta y Guadalupe. Sus sobrinos son Tomás y Rufina

Los clubes donde jugó:

  • Petroleros YPF de los 5 a los 16 años.
  • Sporting CP de los 16 a los 19 años y volvió a los 25
  • AD Sanjoenense de los 19 a los 21 años
  • AD Valongo de los 21 a 23 años
  • UD Oliveirense de los 23 a los 25 años

Su participación en la Selección Argentina:

  • 2024: ganó la Copa de las Naciones.
  • 2024: salió subcampeón en el Mundial Novara, Italia.

Temas relacionados:

Más sobre Polideportivo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas