El Sporting de Portugal del mendocino Facundo Navarro se adjudicó este domingo el primer Mundial de Clubes de hockey sobre patines, que se jugó en el majestuoso estadio Aldo Cantoni de San Juan, que estuvo colmado. Andes Talleres, el único representante de esta tierra por ser subcampeón del Panamericano en el 2024, fue séptimo en el certamen.
Hockey sobre patines: Sporting de Portugal, con el mendocino Facundo Navarro, ganó el Mundial de Clubes de San Juan
Culminó en San Juan el Mundial de Clubes de hockey sobre patines. El Sporting de Portugal de Facundo Navarro salió campeón y Andes Talleres fue séptimo