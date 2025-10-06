Facundo Navarro ganó el Mundial de Clubes de hockey sobre patines de San Juan con el Sporting de Portugal.

El Sporting de Portugal del mendocino Facundo Navarro se adjudicó este domingo el primer Mundial de Clubes de hockey sobre patines, que se jugó en el majestuoso estadio Aldo Cantoni de San Juan, que estuvo colmado. Andes Talleres, el único representante de esta tierra por ser subcampeón del Panamericano en el 2024, fue séptimo en el certamen.

El Sporting, el campeón europeo del 2024, le ganó en la final al campeón Intercontinental 2024, Barcelona de España por 3 a 2, con goles de Alessandro Verona (2) y Gonzalo Nolo Romero. Para el equipo culé descontó Ferrán Font Sánchez.

El Sporting de Facu Navarro gan&oacute; el Mundial de Clubes de hockey sobre patines.

En el campeón fueron titulares Facu Navarro, que surgió de Petroleros/YPF y juega en la Selección argentina, y el sanjuanino Gonzalo Nolo Romero. En el elenco blaugrana -del cual es dirigente quien fue una gloria albiceleste, Gabriel Eduardo Cairo- jugó desde el inicio Pablo Álvarez, jugador de la vecina provincia.

Andes Talleres salió séptimo en el Mundial de Clubes de hockey sobre patines

El Talleres que dirige Marcelo Innella fue séptimo al vencer al Melbourne de Australia 3 a 1 por penales tras empatar 4 a 4 en el tiempo reglamentario.

Talleres venci&oacute; al Melbourne y fue s&eacute;ptimo en el Mundial de Clubes de hockey sobre patines.

Marcaron para el equipo azulgrana Nahuel Silvestri (2), Exequiel Tamborindegui y Giovanni Innella; para el Melbourne Facundo Peralta anotó los cuatro goles.

Talleres hizo un papel digno, porque si bien fue goleado por Barcelona y Sporting, logró dos triunfos en el campeonato, ya que además de vencer al Melbourne superó a Olimpia de San Juan.

En el tercer lugar quedó Barcelos de Portugal, que le ganó al Velenciano de San Juan por 10 a 4. Así el equipo de la vecina provincia quedó cuarto.

Olimpia y San Jorge de Chile quedaron quinto y sexto, respectivamente, ya que en la última jornada el equipo sanjuanino superó al quinteto sanjuanino por 5 a 4.

