Andes Talleres salió séptimo en el Mundial de Clubes de hockey sobre patines

El Talleres que dirige Marcelo Innella fue séptimo al vencer al Melbourne de Australia 3 a 1 por penales tras empatar 4 a 4 en el tiempo reglamentario.

talleres-melbourne-hockey Talleres venció al Melbourne y fue séptimo en el Mundial de Clubes de hockey sobre patines.

Marcaron para el equipo azulgrana Nahuel Silvestri (2), Exequiel Tamborindegui y Giovanni Innella; para el Melbourne Facundo Peralta anotó los cuatro goles.

Talleres hizo un papel digno, porque si bien fue goleado por Barcelona y Sporting, logró dos triunfos en el campeonato, ya que además de vencer al Melbourne superó a Olimpia de San Juan.

En el tercer lugar quedó Barcelos de Portugal, que le ganó al Velenciano de San Juan por 10 a 4. Así el equipo de la vecina provincia quedó cuarto.

Olimpia y San Jorge de Chile quedaron quinto y sexto, respectivamente, ya que en la última jornada el equipo sanjuanino superó al quinteto sanjuanino por 5 a 4.