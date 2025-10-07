La palabra del día es "complicidad": ¿qué significa?

Con el paso del tiempo, el castellano, ya consolidado, comenzó a expandirse hacia otras tierras y se mezcló con lenguas nativas e idiomas diversos, creando variantes del idioma únicas y propias de cada zona.

En la actualidad, el español es el segundo idioma más hablado en el mundo, luego del chino mandarín. Existen alrededor de 600 millones de hablantes de español, nativos y no nativos.

La palabra "complicidad": ¿qué significa y de qué manera acompaña tu día?

"Complicidad" es una palabra de origen latín. Proviene del verbo "complicare" que significa entrelazar, y de la palabra "complex" que significa compañero. Esta palabra evolución y cambió históricamente con el paso del tiempo, fue en el español donde encontró un sentido diverso y empezó a utilizarse como sinónimo de cómplice de un crimen o asociación en un acto delictivo.

Hoy, utilizamos la palabra complicidad con varios sentidos, siendo uno de los más bonitos y comunes el que describe el acto de complicidad entre amigos o personas queridas.

complicidad La complicidad puede estar en los vínculos de pareja, las amistades, la familia y en el trabajo.

La complicidad se define como una conexión profunda y única entre dos personas, que se basa en un entendimiento y apoyo mutuo. Esta característica o palabra es clave en las relaciones de amistad, pareja y en los equipos de trabajo.

La complicidad puede acompañar tu jornada. Esta palabra y sensación fomenta el crecimiento personal, mejora la comunicación y genera espacios de acompañamiento, apoyo y seguridad. Ya sabes qué significa esta hermosa palabra, ahora solo debes aplicarla en tu día a día.

Una palabra y algo más: 3 conceptos del español muy hermosos y profundos

idioma español El español es un idioma con un amplio vocabulario y miles de palabras profundas.