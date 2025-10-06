Inicio Ovación Fútbol Gimnasia y Esgrima de Mendoza
PRIMERA NACIONAL

La final por el primer ascenso entre Gimnasia y Esgrima y Deportivo Madryn ya tiene sede, fecha y hora

Este lunes fue confirmada la sede, fecha y horario de la final de la Primera Nacional que jugarán Gimnasia y Esgrima y Deportivo Madryn, por el primer ascenso

Por UNO
Gimnasia y Esgrima ya tiene sede

Gimnasia y Esgrima ya tiene sede, fecha y horario para la final del torneo de la Primera Nacional por el primer ascenso a la Liga Profesional.

Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Este lunes por la tarde se confirmaron los detalles de la final del torneo de la Primera Nacional, entre el ganador de la Zona B, Gimnasia y Esgrima, y el de la Zona A, Deportivo Madryn. El encuentro tendrá como sede el estadio Ciudad de Vicente López, del club Atlético Platense.

La fecha de la final entre mendocinos y los chubutenses se juega el próximo sábado (11) a las 17 y tendrá transmisión de TyC Sports. El árbitro designado es Nicolás Ramírez. El Primer Asistente será Adrián del Barba, Segundo Asistente, Walter Ferreyra; Cuarto Árbitro, Felipe Viola; VAR, Héctor Paletta; y Asistente de VAR, Gastón Suárez.

Gimnasia y Esgrima logró el pasaje a la final de la Primera Nacional al imponerse 1 a 0 este domingo a Defensores de Belgrano en el Víctor Legrotaglie, por la 34ª y última fecha de la fase regular. El Lobo acumuló 63 unidades y no tuvo que depender de otros resultados, sacando así tres unidades de ventaja a quien lo escoltó en el Grupo B, Estudiantes de Río Cuarto (60), que de nada le sirvió ganar 2 a 1 en su visita a Central Norte de Santiago del Estero.

Gimnasia y Deportivo Madryn (2).jpeg
El último encuentro entre Gimnasia y Esgrima y Deportivo Madryn se jugó el 9 de noviembre del año pasado en el Víctor Legrotaglie y fue triunfo del Lobo por 3 a 1.

Gimnasia y Esgrima define este sábado con Deportivo Madryn en el estadio Calamar

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GimnasiaMendoza/status/1975304498798358824&partner=&hide_thread=false

Por el lado del ganador del Grupo A, Deportivo Madryn, los chubutenses sacaron la diferencia necesario la fecha pasada (33ª) y finalizaron la fase con 60 puntos, cinco más que su perseguidor, Atlanta (55). Este sábado el Depo cerró la participación con derrota 1 a 0, presentando equipo alternativo en su visita a Colegiales.

El historial de encuentros entre Gimnasia y Esgrima y Deportivo Madryn suma 6 y lo tiene al Lobo mendocino como más ganador, con 4 triunfos, 2 derrotas, y ningún empate. Los triunfos de los chubutenses fueron de local: 4 a 2 (29 de abril de 2018) y 2 a 0 (14 de mayo de 2022). Los éxitos mendocinos fueron: 3 a 0 de local (5 de mayo 2018), 2 a 1 de local (5 de marzo de 2024), 2 a 0 de visitante (21 de julio de 2024), y 3-1 de local (9 de noviembre de 2024).

