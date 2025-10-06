La final por el primer ascenso entre Gimnasia y Esgrima y Deportivo Madryn ya tiene sede, fecha y hora

Gimnasia y Deportivo Madryn (2).jpeg
El último encuentro entre Gimnasia y Esgrima y Deportivo Madryn se jugó el 9 de noviembre del año pasado en el Víctor Legrotaglie y fue triunfo del Lobo por 3 a 1.
Gimnasia y Esgrima define este sábado con Deportivo Madryn en el estadio Calamar
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GimnasiaMendoza/status/1975304498798358824&partner=&hide_thread=false
Por el lado del ganador del Grupo A, Deportivo Madryn, los chubutenses sacaron la diferencia necesario la fecha pasada (33ª) y finalizaron la fase con 60 puntos, cinco más que su perseguidor, Atlanta (55). Este sábado el Depo cerró la participación con derrota 1 a 0, presentando equipo alternativo en su visita a Colegiales.
El historial de encuentros entre Gimnasia y Esgrima y Deportivo Madryn suma 6 y lo tiene al Lobo mendocino como más ganador, con 4 triunfos, 2 derrotas, y ningún empate. Los triunfos de los chubutenses fueron de local: 4 a 2 (29 de abril de 2018) y 2 a 0 (14 de mayo de 2022). Los éxitos mendocinos fueron: 3 a 0 de local (5 de mayo 2018), 2 a 1 de local (5 de marzo de 2024), 2 a 0 de visitante (21 de julio de 2024), y 3-1 de local (9 de noviembre de 2024).