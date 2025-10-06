La final por el primer ascenso entre Gimnasia y Esgrima y Deportivo Madryn ya tiene sede, fecha y hora

La fecha de la final entre mendocinos y los chubutenses se juega el próximo sábado (11) a las 17 y tendrá transmisión de TyC Sports. El árbitro designado es Nicolás Ramírez. El Primer Asistente será Adrián del Barba, Segundo Asistente, Walter Ferreyra; Cuarto Árbitro, Felipe Viola; VAR, Héctor Paletta; y Asistente de VAR, Gastón Suárez.

Gimnasia y Esgrima logró el pasaje a la final de la Primera Nacional al imponerse 1 a 0 este domingo a Defensores de Belgrano en el Víctor Legrotaglie, por la 34ª y última fecha de la fase regular. El Lobo acumuló 63 unidades y no tuvo que depender de otros resultados, sacando así tres unidades de ventaja a quien lo escoltó en el Grupo B, Estudiantes de Río Cuarto (60), que de nada le sirvió ganar 2 a 1 en su visita a Central Norte de Santiago del Estero.