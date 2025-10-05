Medrán sumó 10 triunfos , 10 empates y solamente sufrió dos derrotas y Broggi agregó 7 triunfos, 3 derrotas y 3 empates.
Los goleadores de Gimnasia y Esgrima
El Lobo terminó primero en la Zona B con 63 puntos y sus goleadores fueron Nicolás Ferreyra y Facundo Lencioni que marcaron 9 goles cada uno.
Lencioni fue uno de los goleadores.
Foto: Martín Pravata/Diario UNO
El defensor Imanol González anotó 5 de los 35 goles que hizo un equipo que solo sufrió 17 tantos en contra.
Los 34 partidos de Gimnasia Esgrima en el torneo de la Primera Nacional
- 1 vs. Estudiantes de Río Cuarto (L) 1-1 Nicolás Ferreyra
- 2 vs. Talleres de Remedios de Escalada (V) 1-0 Nicolás Ferreyra
- 3 vs. Deportivo Morón (L) 1-0 Facundo Lencioni
- 4 vs. Estudiantes de Buenos Aires (V) 0-0
- 5 vs. Defensores Unidos de Zárate (L) 2-0 Nicolás Ferreyra y Jeremías Rodríguez Puch
- 6 vs. Temperley (V) 2-0 Jeremías Rodríguez Puch y Nicolás Ferreyra
- 7 vs. Colón (L) 1-1 Jeremías Rodríguez Puch
- 8 vs. Mitre de Santiago del Estero (V) 1-1 Jeremías Rodríguez Puch
- 9 vs. Chaco For Ever (L) 2-0 Nicolás Ferreyra y Facundo Lencioni
- 10 vs. Almirante Brown (V) 1-1 Imanol González
- 11 vs. Central Norte de Salta (L) 1-0 Brian Andrada
- 12 vs.Nueva Chicago (L) 1-1 Facundo Lencioni
- 13 vs Gimnasia y Esgrima (J) 0-2
- 14 vs. Agropecuario (L) 2-1 Matías Recalde y Facundo Lencioni
- 15 vs. San Telmo (V) 0-0
- 16 vs. Chacarita (L) 0-0
- 17 vs. Defensores de Belgrano (V) 2-0 Facundo Lencioni y Luciano Cingolani
Segunda Rueda
- 18vs. Estudiantes de Río Cuarto (V) 1-1 Nicolás Ferreyra
- 19 vs. Talleres de Remedios de Escalada (L) 1-1 Facundo Lencioni de penal
- 20 vs. Deportivo Morón (V) 0-1
- 21vs. Estudiantes de Buenos Aires (L) 1-0 Imanol González
- 22 vs. Defensores Unidos de Zárate (V) 1-0 Facundo Lencioni
- 23 vs. Temperley (L) 0-1
- 24 vs. Colón (V) 2-0 Imanol González y Nicolás Servetto
- 25 vs. Mitre de Santiago del Estero (L) 1-0 Imanol González
- 26 vs. Chaco For Ever (V) 2-0 Matías Muñoz y Fermín Antonini
- 27 vs. Almirante (L) 2-1 Lautaro Carrera y Facundo Lencioni
- 28 vs. Central Norte (V) 0-1
- 29 vs. Nueva Chicago (V) 1-1 Facundo Lencioni de penal
- 30 vs. Gimnasia y Esgrima (J) (L) 1-0 Imanol González
- 31 Vs. Agropecuario (V) 0-2
- 32 vs. San Telmo (L) 2-0 Nicolás Ferreyra y Facundo Lencioni
- 33 vs. Chacarita (V) 1-1 Nicolás Ferreyra
- 34 vs. Defensores de Belgrano (L) 1-0 Fermín Antonini