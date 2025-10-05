Gimnasia y Esgrima hizo una campaña brillante en la Primera Nacional.
Gimnasia y Esgrima llegó nuevamente a una final por el ascenso a Primera División y lo hizo con una campaña brillante que lo puso en lo más alto de la Zona B y en el partido por el título de campeón de la Primera Nacional.

Broggi completó la clasificación de Gimnasia y Esgrima a la final de la Primera Nacional.

El Lobo tuvo dos entrenadores a lo largo de los 34 partidos de la temporada: el ciclo lo arrancó con Ezequiel Medrán durante 22 encuentros, mientras que Ariel Broggi estuvo a cargo en las últimas 12 fechas.

Medrán sumó 10 triunfos , 10 empates y solamente sufrió dos derrotas y Broggi agregó 7 triunfos, 3 derrotas y 3 empates.

Los goleadores de Gimnasia y Esgrima

El Lobo terminó primero en la Zona B con 63 puntos y sus goleadores fueron Nicolás Ferreyra y Facundo Lencioni que marcaron 9 goles cada uno.

Lencioni fue uno de los goleadores.

El defensor Imanol González anotó 5 de los 35 goles que hizo un equipo que solo sufrió 17 tantos en contra.

Los 34 partidos de Gimnasia Esgrima en el torneo de la Primera Nacional

  • 1 vs. Estudiantes de Río Cuarto (L) 1-1 Nicolás Ferreyra
  • 2 vs. Talleres de Remedios de Escalada (V) 1-0 Nicolás Ferreyra
  • 3 vs. Deportivo Morón (L) 1-0 Facundo Lencioni
  • 4 vs. Estudiantes de Buenos Aires (V) 0-0
  • 5 vs. Defensores Unidos de Zárate (L) 2-0 Nicolás Ferreyra y Jeremías Rodríguez Puch
  • 6 vs. Temperley (V) 2-0 Jeremías Rodríguez Puch y Nicolás Ferreyra
  • 7 vs. Colón (L) 1-1 Jeremías Rodríguez Puch
  • 8 vs. Mitre de Santiago del Estero (V) 1-1 Jeremías Rodríguez Puch
  • 9 vs. Chaco For Ever (L) 2-0 Nicolás Ferreyra y Facundo Lencioni
  • 10 vs. Almirante Brown (V) 1-1 Imanol González
  • 11 vs. Central Norte de Salta (L) 1-0 Brian Andrada
  • 12 vs.Nueva Chicago (L) 1-1 Facundo Lencioni
  • 13 vs Gimnasia y Esgrima (J) 0-2
  • 14 vs. Agropecuario (L) 2-1 Matías Recalde y Facundo Lencioni
  • 15 vs. San Telmo (V) 0-0
  • 16 vs. Chacarita (L) 0-0
  • 17 vs. Defensores de Belgrano (V) 2-0 Facundo Lencioni y Luciano Cingolani

Segunda Rueda

  • 18vs. Estudiantes de Río Cuarto (V) 1-1 Nicolás Ferreyra
  • 19 vs. Talleres de Remedios de Escalada (L) 1-1 Facundo Lencioni de penal
  • 20 vs. Deportivo Morón (V) 0-1
  • 21vs. Estudiantes de Buenos Aires (L) 1-0 Imanol González
  • 22 vs. Defensores Unidos de Zárate (V) 1-0 Facundo Lencioni
  • 23 vs. Temperley (L) 0-1
  • 24 vs. Colón (V) 2-0 Imanol González y Nicolás Servetto
  • 25 vs. Mitre de Santiago del Estero (L) 1-0 Imanol González
  • 26 vs. Chaco For Ever (V) 2-0 Matías Muñoz y Fermín Antonini
  • 27 vs. Almirante (L) 2-1 Lautaro Carrera y Facundo Lencioni
  • 28 vs. Central Norte (V) 0-1
  • 29 vs. Nueva Chicago (V) 1-1 Facundo Lencioni de penal
  • 30 vs. Gimnasia y Esgrima (J) (L) 1-0 Imanol González
  • 31 Vs. Agropecuario (V) 0-2
  • 32 vs. San Telmo (L) 2-0 Nicolás Ferreyra y Facundo Lencioni
  • 33 vs. Chacarita (V) 1-1 Nicolás Ferreyra
  • 34 vs. Defensores de Belgrano (L) 1-0 Fermín Antonini

