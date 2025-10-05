Medrán sumó 10 triunfos , 10 empates y solamente sufrió dos derrotas y Broggi agregó 7 triunfos, 3 derrotas y 3 empates.

Los goleadores de Gimnasia y Esgrima

El Lobo terminó primero en la Zona B con 63 puntos y sus goleadores fueron Nicolás Ferreyra y Facundo Lencioni que marcaron 9 goles cada uno.

Lencioni fue uno de los goleadores.

El defensor Imanol González anotó 5 de los 35 goles que hizo un equipo que solo sufrió 17 tantos en contra.

Los 34 partidos de Gimnasia Esgrima en el torneo de la Primera Nacional

1 vs. Estudiantes de Río Cuarto (L) 1-1 Nicolás Ferreyra

2 vs. Talleres de Remedios de Escalada (V) 1-0 Nicolás Ferreyra

3 vs. Deportivo Morón (L) 1-0 Facundo Lencioni

4 vs. Estudiantes de Buenos Aires (V) 0-0

5 vs. Defensores Unidos de Zárate (L) 2-0 Nicolás Ferreyra y Jeremías Rodríguez Puch

6 vs. Temperley (V) 2-0 Jeremías Rodríguez Puch y Nicolás Ferreyra

7 vs. Colón (L) 1-1 Jeremías Rodríguez Puch

Jeremías Rodríguez Puch 8 vs. Mitre de Santiago del Estero (V) 1-1 Jeremías Rodríguez Puch

9 vs. Chaco For Ever (L) 2-0 Nicolás Ferreyra y Facundo Lencioni

10 vs. Almirante Brown (V) 1-1 Imanol González

11 vs. Central Norte de Salta (L) 1-0 Brian Andrada

12 vs.Nueva Chicago (L) 1-1 Facundo Lencioni

13 vs Gimnasia y Esgrima (J) 0-2

14 vs. Agropecuario (L) 2-1 Matías Recalde y Facundo Lencioni

15 vs. San Telmo (V) 0-0

16 vs. Chacarita (L) 0-0

17 vs. Defensores de Belgrano (V) 2-0 Facundo Lencioni y Luciano Cingolani

Segunda Rueda