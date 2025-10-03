El jugador de General Villegas, provincia de Buenos Aires, se refirió a lo que se jugará el Mensana este domingo ante Defensores de Belgrano. "Es algo muy gratificante llegar a la última fecha en un torneo tan largo con chances de terminar primeros. Nos queda un paso más para poder jugar la final. Sabemos que en esta última fecha depende de nosotros y vamos hacer todo lo posible para dejar al club en lo más alto".

FERMIN ANTONINI

Fermín Antonini fue uno de los jugadores que jugó la final del Reducido con San Martín de San Juan en el 2024, donde el Lobo perdió por 2 a 0 en la cancha de Belgrano de Córdoba. Ahora en este 2025 algunos de los jugadores que se quedaron en el club tienen la revancha de poder afrontar nuevamente un partido por el ascenso.

Fermín Antoni gimnasias y esgrima Fermín Antonini vive con muchas expectativas el choque que jugará el Lobo ante el Dragón este domingo en el Parque General San Martín. Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima

"Cuando se armó el plantel sabíamos que era muy competitivo, con muchos jugadores de jerarquía y categoría. Siempre soñábamos con llegar a lo más alto, nos quedan noventa minutos para jugar el partido que todos queremos disputar", contó Antonini.

El ex jugador de Deportivo Riestra, entre otros equipos, no comenzó jugando desde el arranque en el certamen y en los últimos partidos se ganó un lugar como titular. Sobre esta situación reveló: "Somos un grupo de jugadores de mucha competencia, siempre trato de sumar para el grupo desde el lugar que me toque ocupar".

Fermín Antonini Fermín Antonini en el 2024 jugó la final por un lugar en Primera con San Martín de San Juan. Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima

El mensaje de Antonini para los hinchas de Gimnasia y Esgrima

Fermín Antonini les dejó un mensaje a todos los hinchas de Gimnasia y Esgrima. "Es muy lindo poder tener el apoyo incondicional de nuestra hinchada. Ojalá que todos juntos podamos llevar al club a la final. Soy un agradecido a Gimnasia y Esgrima, me siento muy querido, desde el primer momento que llegué me trataron muy bien. En el 2024 estuvimos cerca de llegar a Primera, esperemos que este año se nos dé", reconoció Fermín Antonini, que en el 2023 ascendió con Deportivo Riestra a la máxima categoría tra ganarle al Deportivo Maipú por 1 a 0 en la final del Reducido.