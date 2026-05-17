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Independiente Rivadavia vs Tigre por la Copa Argentina: sede y probable fecha del cruce de 16avos de final

El cierre del muy buen semestre de Independiente Rivadavia será con los dos partidos que le restan por la fase de grupos de la Copa Libertadores y el cruce con Tigre por la Copa Argentina.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Bottari es uno de los campeones de la Copa Argentina 2025.

Bottari es uno de los campeones de la Copa Argentina 2025.

El cierre del muy buen semestre de Independiente Rivadavia será con los dos partidos que le restan por la fase de grupos de la Copa Libertadores y el cruce con Tigre por los 16avos de final de la Copa Argentina.

Mientras prepara los encuentros ante Deportivo La Guaira (21/5) y Bolívar (27/5), en Caracas y La Paz, la Lepra ya tiene sede y probable fecha para continuar la defensa del título de la Copa Argentina.

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Alejo Osella e Independiente Rivadavia esperan el cruce con Tigre por la Copa Argentina.

Alejo Osella e Independiente Rivadavia esperan el cruce con Tigre por la Copa Argentina.

El lunes 1 o martes 2 de junio, en Córdoba (en un estadio a confirmar), el conjunto dirigido por Alfredo Berti se medirá con Tigre por el pase a octavos de final del certamen más federal del fútbol nacional.

Los hinchas de la Lepra podrán volver a la provincia en la que ascendieron en 2023 y alcanzaron la gloria en 2025, pero la definición del día y horario se conocerá en los próximos días y dependerá de la aprobación no solo de los clubes, sino también de los organismos de seguridad y los encargados de la televisación.

El ganador entre Independiente Rivadavia y Tigre jugará en octavos de final, después del Mundial, ante River o Aldosivi de Mar del Plata.

El cuadro de la Copa Argentina

copa argentina 1

Los 16avos de final de la Copa Argentina

La intención de los organizadores de la Copa Argentina es que los 16avos de final se completen antes del Mundial 2026 aunque aún hay 5 partidos sin programar ya que involucran a equipos que tienen compromisos en las próximas dos semanas por la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana.

Ya jugaron

  • Gimnasia La Plata 3 - Acassuso 0
  • Deportivo Morón 1 - Midland 2
  • Vélez 2 - Gimnasia y Tiro de Salta 0
  • Banfield 1 (5) - San Martín de Tucumán 1 (4)
  • Platense 0 (4) - San Martín de San Juan 0 (3)

Miércoles 20/5

  • A las 17 Talleres vs. Atlético Tucumán, en Rosario

Viernes 22/5

  • A las 20 Unión vs. Independiente, en Rosario

Sábado 30/5 (horarios y sedes a confirmar)

  • Instituto vs. Lanús
  • Gimnasia de Jujuy vs. Belgrano

Domingo 31/5 (hora y sede a confirmar)

  • Defensa y Justicia vs. Racing

Sábado 6/6 (hora y sede a confirmar)

  • San Lorenzo vs. Riestra

Día y horario a confirmar

  • River vs. Aldosivi
  • Independiente Rivadavia vs. Tigre
  • Estudiantes vs. Rosario Central
  • Barracas vs. Huracán
  • Boca vs. Sarmiento

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